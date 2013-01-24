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Philips Sonicare e-Series

標準型音波震動牙刷刷頭

HX7002/05
Sonicare
Sonicare
  • 經典的電動牙刷，一流的清潔效果。 經典的電動牙刷，一流的清潔效果。 經典的電動牙刷，一流的清潔效果。
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    Philips Sonicare e-Series 標準型音波震動牙刷刷頭

    HX7002/05

    經典的電動牙刷，一流的清潔效果。

    飛利浦 Sonicare E 系列適合推薦給特別想要每天有效清除牙菌斑的使用者。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Sonicare e-Series 標準型音波震動牙刷刷頭

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    何處可以找到型號？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      經典的電動牙刷，一流的清潔效果。

      清新活力好開始，口腔健康更加分

      • 2 組
      • 標準型
      • 旋轉安裝式
      經典造型牙刷刷頭

      經典造型牙刷刷頭

      此飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭的貼面設計能自然貼合牙齒形狀，徹底清潔。

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。

      旋轉安裝式系列適用於 Essence、Elite；Xtreme 及 Advance

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      飛利浦 Sonicare E 系列刷頭可在握把上旋轉拆裝，緊密貼合，能輕鬆維護，保持口腔健康。

      每日例行的最佳口腔保健

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      效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。

      提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果

      提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果

      初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。

      技術規格

      • 內附配件

        刷頭
        2 支 E 系列標準型

      • 相容性

        刷頭設計
        旋轉安裝式
        適用於以下型號
        Essence+

      • 設計與外型

        硬式刷毛
        顏色
        白色
        提示型刷毛
        藍色刷毛褪色
        尺寸
        標準型

      • 品質與功效兼具

        替換
        每 3 個月
        經品質測試
        最佳使用狀況

      取得產品支援

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