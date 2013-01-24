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Philips Sonicare AirFloss

牙間 - 噴嘴

HX8012/05
Sonicare
1 獲獎記錄
Sonicare
  • 試試 AirFloss 空氣動能牙線機。 試試 AirFloss 空氣動能牙線機。 試試 AirFloss 空氣動能牙線機。
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    Philips Sonicare AirFloss 牙間 - 噴嘴

    HX8012/05
    1 獲獎記錄

    試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

    對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，輕鬆簡單。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用，獨特的空氣與微粒水珠技術亦能協助清除難以清潔部位的牙菌斑。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$480.00

    Philips Sonicare AirFloss 牙間 - 噴嘴

    試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

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    試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

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    試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

    去除刷牙時刷不掉的牙菌斑

    • 附 2 個噴嘴
    輕鬆簡單地清理牙間齒縫

    輕鬆簡單地清理牙間齒縫

    齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。

    引導端確保定位正確

    引導端確保定位正確

    薄型彎角噴嘴和引導端有助於更好找到正確定位。只要沿著牙齦邊緣附近的齒面滑動，直到引導端卡入牙齒之間的空隙即可。

    空氣與微粒水珠技術

    空氣與微粒水珠技術

    噴嘴經過精心設計，能輕鬆清理難以清潔的部位

    薄型彎角噴嘴經過精心設計，能輕鬆清理難以清潔的部位

    技術規格

    • 內附配件

      AirFloss 噴嘴
      2

    • 清潔效能

      噴嘴
      每 6 個月更換一次，可達到最佳效果

    • 使用簡單

      風力集中吹嘴附件
      輕鬆卡上與拆下

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        • 與僅用手動牙刷相較

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