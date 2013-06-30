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Philips Sonicare AirFloss

牙間 - 充電式

HX8281/02
Sonicare
1 獲獎記錄
Sonicare
  • 試試 AirFloss 空氣動能牙線機。 試試 AirFloss 空氣動能牙線機。 試試 AirFloss 空氣動能牙線機。
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    Philips Sonicare AirFloss 牙間 - 充電式

    HX8281/02
    1 獲獎記錄

    試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

    對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，輕鬆簡單。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用，獨特的空氣與微粒水珠技術亦能有效清除難以清潔部位的牙菌斑。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Sonicare AirFloss 牙間 - 充電式

    試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

    對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，輕鬆簡單。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用，獨特的空氣與微粒水珠技術亦能有效清除難以清潔部位的牙菌斑。 查看所有優點

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    試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

    對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，輕鬆簡單。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用，獨特的空氣與微粒水珠技術亦能有效清除難以清潔部位的牙菌斑。 查看所有優點

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      試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

      去除刷牙時刷不掉的牙菌斑

      • 附 1 個噴嘴
      輕鬆簡單地清理牙間齒縫

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      齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。

      只要 30 秒，就能清潔整個口腔

      只要 30 秒，就能清潔整個口腔

      有了 AirFloss 空氣動能牙線機，清潔整個口腔只需短短 30 秒鐘。只要按下按鈕即噴氣一次，然後移到下一個位置重複此動作即可。若要使用新的自動噴氣功能，按住按鈕並將引導端依序移到各個齒縫，引導端會每秒自動噴氣。

      兩週內協助改善牙齦健康

      兩週內協助改善牙齦健康

      Sonicare AirFloss 經臨床證實能在兩週內協助改善牙齦健康。

      對準。按壓。乾淨無比！

      對準。按壓。乾淨無比！

      在握把上的水室中裝入漱口水或清水，然後對準並按壓，就能享受清新爽快的清潔體驗。水室能容納最多兩次使用所需的液體。

      引導端確保定位正確

      引導端確保定位正確

      薄型彎角噴嘴和引導端有助於更好找到正確定位。只要沿著牙齦邊緣附近的齒面滑動，直到引導端卡入牙齒之間的空隙即可。

      有助於預防齒間蛀牙

      有助於預防齒間蛀牙

      Sonicare AirFloss 能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，有助於預防齒縫蛀牙形成。

      齒縫牙菌斑清除效果更優異

      齒縫牙菌斑清除效果更優異

      空氣與微粒水珠技術

      空氣與微粒水珠技術

      舒適的人體工學設計握把

      AirFloss 空氣動能牙線機經過特殊設計，能在狹隘的空間中輕鬆操控，而且具備舒適的人體工學握把和防滑設計。

      技術規格

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

      • 內附配件

        AirFloss 握把
        1
        充電器
        1 個國際電壓充電器
        AirFloss 噴嘴
        1
        噴嘴座
        1

      • 清潔效能

        噴嘴
        每 6 個月更換一次，可達到最佳效果
        對健康有益
        短短兩週改善牙齦健康
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 5 倍*
        自動噴氣功能
        30 秒內清理整個口腔

      • 功率

        電壓
        國際電壓充電器

      • 設計規格

        顏色
        白色 + 綠色

      • 使用簡單

        握把
        纖巧的人體工學設計
        電量指示燈
        閃爍時表示電量不足
        電池壽命
        多達 2 週
        風力集中吹嘴附件
        輕鬆卡上與拆下

      • 技術規格

        使用時間
        每 6 個月更換一次噴嘴
        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        充電時間
        完全充電需 24 小時

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