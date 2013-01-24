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Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra - 病患組

HX8381/01
Sonicare
1 獲獎記錄
Sonicare
  • 三發集中水柱，更能照顧齒齦健康 三發集中水柱，更能照顧齒齦健康 三發集中水柱，更能照顧齒齦健康
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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - 病患組

    HX8381/01
    1 獲獎記錄

    三發集中水柱，更能照顧齒齦健康

    對於沒有定期使用牙線習慣的使用者，AirFloss Pro/Ultra**** 是有效清潔牙縫最輕鬆的方式。AirFloss Pro/Ultra 可搭配漱口水或清水一起使用，對於維護牙齦健康，其效果經臨床證實跟使用牙線一樣有效。** 查看所有優點

    建議零售價格: NT$3,298.00

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - 病患組

    三發集中水柱，更能照顧齒齦健康

    對於沒有定期使用牙線習慣的使用者，AirFloss Pro/Ultra**** 是有效清潔牙縫最輕鬆的方式。AirFloss Pro/Ultra 可搭配漱口水或清水一起使用，對於維護牙齦健康，其效果經臨床證實跟使用牙線一樣有效。** 查看所有優點

    三發集中水柱，更能照顧齒齦健康

    對於沒有定期使用牙線習慣的使用者，AirFloss Pro/Ultra**** 是有效清潔牙縫最輕鬆的方式。AirFloss Pro/Ultra 可搭配漱口水或清水一起使用，對於維護牙齦健康，其效果經臨床證實跟使用牙線一樣有效。** 查看所有優點

    建議零售價格: NT$3,298.00

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - 病患組

    三發集中水柱，更能照顧齒齦健康

    對於沒有定期使用牙線習慣的使用者，AirFloss Pro/Ultra**** 是有效清潔牙縫最輕鬆的方式。AirFloss Pro/Ultra 可搭配漱口水或清水一起使用，對於維護牙齦健康，其效果經臨床證實跟使用牙線一樣有效。** 查看所有優點

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      三發集中水柱，更能照顧齒齦健康

      專為沒有定期使用牙線習慣的使用者而設計的效能與標準

      • 1 個噴嘴
      可清除高達 99.9% 的牙菌斑***

      可清除高達 99.9% 的牙菌斑***

      AirFloss Pro/Ultra 可針對使用部位清除高達 99.9% 的牙菌斑。***

      空氣與微粒水珠技術

      空氣與微粒水珠技術

      我們經臨床證明的效果由我們的獨家技術達成，這項技術將空氣與漱口水或清水結合，溫和有效地清潔齒間與牙齦邊緣。

      輕鬆簡單地清理牙間齒縫

      輕鬆簡單地清理牙間齒縫

      齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。

      經臨床證實牙齦保健效果跟使用牙線一樣有效**

      經臨床證實牙齦保健效果跟使用牙線一樣有效**

      飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床證實其改善牙齦健康效果與牙線相當。** 短短兩週內協助改善牙齦健康。

      只要 60 秒：對準，按壓，乾淨無比！

      只要 60 秒：對準，按壓，乾淨無比！

      使用 AirFloss Pro/Ultra，病患一天只需不到 60 秒的時間，就能清潔全口腔。病患只要選擇想要的集中水柱頻率 (一發、兩發或三發)，按住啟動按鈕，即可自動持續噴射，或是輕按後放開啟動按鈕，手動控制水柱噴射。

      使用漱口水，清爽潔淨

      使用漱口水，清爽潔淨

      病患可使用漱口水，獲得最佳的清新體驗與抗菌效果。

      有助於預防齒間蛀牙

      有助於預防齒間蛀牙

      飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，協助病患預防齒縫蛀牙。

      高性能噴嘴

      高性能噴嘴

      全新的 AirFloss Pro/Ultra 高性能噴嘴讓空氣與微粒水珠技術更上一層樓，提供前所未有的效果及效率。

      三發集中水柱可自訂設定

      三發集中水柱可自訂設定

      AirFloss Pro/Ultra 的強力噴嘴可依您病患的喜好自訂，在每次按下啟動按鈕時噴出一發、兩發或三發集中水柱。

      技術規格

      • 設計與外型

        顏色
        灰色

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

      • 內附配件

        充電器
        1
        AirFloss Pro/Ultra 噴嘴
        1
        AirFloss Pro/Ultra 握把
        1

      • 清潔效能

        效果經臨床證實
        • 跟使用牙線一樣有效
        • 改善牙齦健康
        • 減少牙齦出血
        • 減少牙菌斑
        可自訂設定
        • 自動噴射或手動噴射
        • 一發/兩發/三發集中水柱***
        效能
        清除高達 99.9% 的牙菌斑**
        對健康有益
        • 60 秒內清理整個口腔
        • 2 週後改善牙齦健康*
        為獲得最佳效果
        請每 6 個月更換一次噴嘴

      • 功率

        電壓
        國際電壓充電器

      • 使用簡單

        風力集中吹嘴附件
        輕鬆卡上與拆下
        電池壽命
        1-3 週*****
        電量指示燈
        可顯示電量的握把 LED
        握把
        纖巧的人體工學設計

      • 技術規格

        電池類型
        鋰離子
        電池
        充電式
        充電時間
        完全充電需 24 小時

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            Regulatory information
            Manufacturer address
            Product risks
            • 輕中度牙齦發炎的病患搭配手動牙刷與抗菌漱口水使用時，可達到此效果。AirFloss 經過設計，可協助無定期使用牙線習慣者培養每日清潔齒縫的健康習慣。如需詳細資訊，請造訪 www.philips.com/airfloss/faq。
            • * * *AirFloss Ultra 與 Pro 為相同產品，但名稱可能依國家/地區和銷售管道而有所不同。
            • * * * * 視使用的噴射設定而異

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