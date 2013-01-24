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Philips Sonicare HealthyWhite+

音波震動牙刷

HX8911/02
Sonicare
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  • 只要 1 星期，牙垢去除率高達 100%* 只要 1 星期，牙垢去除率高達 100%* 只要 1 星期，牙垢去除率高達 100%*
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    Philips Sonicare HealthyWhite+ 音波震動牙刷

    HX8911/02

    只要 1 星期，牙垢去除率高達 100%*

    用安全的方式，讓您的笑容一天比一天更亮眼，再也不用擔心您最愛的食物和飲料會讓牙齒染色！經證實只要 1 星期，飛利浦 Sonicare 亮白充電式牙刷去除牙垢率高達 100%，讓牙齒更潔白亮麗*。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      *效果更勝手動牙刷

      • 2 種模式
      • 6 種自訂設定
      • 1 支刷頭
      選擇 2 種模式和 3 種強度設定

      選擇 2 種模式和 3 種強度設定

      HealthyWhite+ 讓您用自己的方式刷牙。3 種強度設定加上 2 種模式，大幅提升刷牙效果，滿足您的美白及清潔需求。選擇「清潔」，2 分鐘發揮優異的牙菌斑清除效果，「潔白」可去除咖啡或茶等造成的齒垢，只要兩週就可以使牙齒變白兩個色階。

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍

      濃密高品質刷毛的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。

      2 週後即可改善牙齦健康

      2 週後即可改善牙齦健康

      HealthyWhite+ 具備的優異清潔效能，可讓牙齦在 2 週內變得更健康。與手動牙刷相較，牙齦邊緣的牙菌斑清除效果提高達 7 倍，讓您擁有更健康的笑容。

      計時器有助於落實刷牙 2 分鐘的建議時間

      計時器有助於落實刷牙 2 分鐘的建議時間

      只要 2 分鐘，就能將牙齒徹底刷乾淨。當您達成清潔口腔中各個區域的最佳時間後，四分象限計時器會提醒您，而智慧型計時器則會在達到總時間後發出訊號。每次刷牙時，它們能共同協助您完成建議的刷牙時間。

      我們的獨家技術，給您強效又溫和的清潔體驗

      我們的獨家技術，給您強效又溫和的清潔體驗

      強效音波震動會將牙膏攪打成對抗牙菌斑的泡沫，並可深入齒縫間隙與牙齦邊緣。於此同時，您的牙齒將經歷 62,000 次溫和但有效的刷動。短短 2 分鐘的時間，就能得到相當於一個月的手動刷牙效果。

      技術規格

      • 模式

        乾淨
        實現優異的每日清潔效果
        白色
        清除表面污垢
        3 種強度

      • 內附配件

        刷頭
        1 組 W DiamondClean 標準型
        旅行盒
        1
        充電器
        1
        握把
        1 支 HealthyWhite+ 健康美白系列

      • 設計與外型

        顏色
        霧白

      • 清潔效能

        速度
        刷頭每分鐘轉動高達 31,000 次，每次潔牙時間為兩分鐘共62000次
        效能
        牙菌斑清除效果提高達 100%
        對健康有益
        短短兩週改善牙齦健康
        美白效果
        2 週內變白 2 個色階
        計時器
        四分象限計時器與智慧型計時器

      • 使用簡單

        刷頭設計
        方便的一按即用刷頭
        刷牙時間
        長達 3 週**
        電量指示燈
        電池電量指示燈
        握把
        纖巧的人體工學設計

      • 技術規格

        電池
        充電式
        電池類型
        鋰離子
        電池續航力 (從電力充滿到沒電)
        長達 3 週**

      • 功率

        電壓
        110-220 V

      • 客戶服務

        保固
        2 年有限保固

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