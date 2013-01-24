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只要 1 星期，牙垢去除率高達 100%*
用安全的方式，讓您的笑容一天比一天更亮眼，再也不用擔心您最愛的食物和飲料會讓牙齒染色！經證實只要 1 星期，飛利浦 Sonicare 亮白充電式牙刷去除牙垢率高達 100%，讓牙齒更潔白亮麗*。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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HealthyWhite+ 讓您用自己的方式刷牙。3 種強度設定加上 2 種模式，大幅提升刷牙效果，滿足您的美白及清潔需求。選擇「清潔」，2 分鐘發揮優異的牙菌斑清除效果，「潔白」可去除咖啡或茶等造成的齒垢，只要兩週就可以使牙齒變白兩個色階。
濃密高品質刷毛的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
HealthyWhite+ 具備的優異清潔效能，可讓牙齦在 2 週內變得更健康。與手動牙刷相較，牙齦邊緣的牙菌斑清除效果提高達 7 倍，讓您擁有更健康的笑容。
只要 2 分鐘，就能將牙齒徹底刷乾淨。當您達成清潔口腔中各個區域的最佳時間後，四分象限計時器會提醒您，而智慧型計時器則會在達到總時間後發出訊號。每次刷牙時，它們能共同協助您完成建議的刷牙時間。
強效音波震動會將牙膏攪打成對抗牙菌斑的泡沫，並可深入齒縫間隙與牙齦邊緣。於此同時，您的牙齒將經歷 62,000 次溫和但有效的刷動。短短 2 分鐘的時間，就能得到相當於一個月的手動刷牙效果。
模式
內附配件
設計與外型
清潔效能
使用簡單
技術規格
功率
客戶服務
HX6073/05
HX6063/05
HX6063/35
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