利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，無論是倒車、操控、轉彎或煞車。當惡劣天候降低能見度時，明亮的方向燈就更為重要。飛利浦 Ultinon Pro3100 方向燈能提供您所需的效能，讓其他駕駛能掌握重要的額外反應時間。將車外燈升級成更飽和的紅色燈。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 車外方向燈成為時尚品味的最佳詮釋。