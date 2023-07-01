利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，無論是倒車、操控、轉彎或煞車。當惡劣天候降低能見度時，明亮的方向燈就更為重要。飛利浦 Ultinon Pro3100 方向燈為您提供所需的效能：倒車燈能照亮您車輛正後方的區域 (能見範圍越大，您就越安全)，而後霧燈能讓其他駕駛針對您的動向掌握重要的額外反應時間。