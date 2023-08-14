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Ultinon Pro7000 SI

汽車與卡車訊號燈燈泡

LUM11067CU70X1/20
  • 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
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    Ultinon Pro7000 SI 汽車與卡車訊號燈燈泡

    LUM11067CU70X1/20

    享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。

    升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED [≈W16W] 倒車燈和後霧燈，創造時尚駕駛體驗。它們既明亮又優雅，讓您看得更清楚，也更容易被看見，協助您安全無虞，時尚有型。 查看所有優點

    Ultinon Pro7000 SI 汽車與卡車訊號燈燈泡

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      更明亮優雅的燈號

      • LED-WHITE [≈W16W]
      • 燈泡數量︰1
      • 12/24V，6000 K 冷白光
      • 先進汽車系統

      利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

      清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求會大幅增加。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供明亮的晝光效果，再加上高達 7000 K 的倒車光源，提升車後方能見度。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 訊號燈成為時尚品味的最佳詮釋。

      最佳化以提高能見度

      適用於倒車燈，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。

      採用 360° 光束模式的人體工學設計

      適用於轉彎指示燈、倒車燈、後霧燈和煞車燈號，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈能使光線散佈均勻。產品的 360 度設計可確保將光線投射到所需之處。不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛亦更容易看到您。

      升級照明光線，打造完美風格。

      雖然車外燈的主要目的是協助您看清周遭，並讓他人看清您，但您也能同時讓自己賞心悅目。如果您想在不購買新車的情況下提升時尚品味，可以用飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 指示燈取代車外燈，作為省錢的聰明選項。

      使用壽命提升長達 5,000 小時

      想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命卻更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更為持久耐用。頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

      鋁合金散熱片可更有效散熱

      LED 車燈運作時會產生熱能，進而降低其亮度和整體使用壽命。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈採用鋁合金散熱片，散熱速度比低成本、品質較差的燈泡所使用的塑膠材質更快。這讓我們的燈泡更為堅固耐用，使用壽命更長。

      安裝簡便且適用大多數車款

      享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈採用與您愛車上傳統車燈相同標準的護蓋，無需改裝即可輕鬆快速地替換車燈進行升級。

      恆流 IC 驅動器可確保與大多數車款的電力相容

      替換式 LED 和傳統燈泡的瓦數、組成和消耗功率各有不同。以其他 LED 車燈替換傳統燈泡可能會有問題。內建恆流 IC 驅動器，飛利浦 Ultinon Pro7000 燈泡可用於 9-32 伏特內的系統，且電力相容性適用多數汽車與卡車款式。如有需要，可使用 CANbus 轉接器做為疑難排解的配件。我們銷售完整的解決方案。

      輕鬆安裝在車上

      享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 採用無極性設計，安裝時不必擔心極性問題。不只節省時間，安裝也更簡單。

      技術規格

      • 行銷規格

        產品特色
        無極性，車用級 LED，強大亮度，光線散佈均勻
        期望效果
        更明亮優雅的燈號

      • 產品說明

        應用
        後霧燈和倒車燈
        機座
        W2,1x9,5d
        型號
        W16W LED 白色 11067 CU70 12/24V X1
        符合 ECE
        範圍
        Ultinon Pro7000 SI
        技術
        LED
        類型
        LED-T16 [≈W16W]
        電壓
        12V+24V  V

      • 使用壽命

        使用壽命
        5000 小時

      • 照明特性

        色溫
        6000  K
        流明
        350lm(12V) 370lm(24V)

      • 電力特性

        瓦數
        • 2.5W(12V)  W
        • 2.7W(24V)  W
        電壓
        12V+24V  V

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11067CU70X1
        訂購代碼
        72689230

      • 包裝資料

        EAN1
        6974260726892
        EAN3
        6974260726908
        包裝類型
        X2

      • 包裝產品資訊

        長度
        7,0 cm  cm
        寬度
        2,5 cm  cm
        高度
        11,5 cm  cm
        包裝數量
        1 入
        MOQ (專業人士適用)
        10 入裝
        每件總重 [公克]
        30

      • 外包裝資訊

        長度
        19,5 cm  cm
        寬度
        15,5 cm  cm
        高度
        8,5 cm  cm
        總重 [公斤]
        0.36

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