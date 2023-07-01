耐久長效的 LED 燈

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統方向燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈更是擁有頂級的耐久性，使用壽命達 3,000 小時，是傳統 R5W 或 R10W 方向燈燈泡 (飛利浦 R5W 12V 或 R10W 12V) 的 3 倍之多。將傳統 R5W 或 R10W 燈泡換成飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈，可避免在未來多次更換車燈，為您省下更多金錢與時間。