產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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任何天候都能安全駕駛
「將車頭燈改為飛利浦 Ultinon WeatherVision LED，增強路上對比，感受 LED 絕佳效能！這些方便安裝的燈泡讓 LED 升級作業不費吹灰之力！*」
LED-HL [≈H1]
直接安裝型 LED 燈泡
3500K 暖白光
先進汽車系統
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡可投射出 3500 Kelvin 鹵素燈般優雅的亮光。這款燈泡在提供 LED 極致明亮燈光的同時，也讓您的愛車歷久彌新。因減少眩光，在雪地和起霧等惡劣天候下，能體驗更舒適的視野。
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡經過嚴格測試與檢查，確保燈泡長久耐用並具長效性能。我們產品系列的使用壽命最高可達同級鹵素燈泡的三倍，而且在整個燈泡壽命期間能持續散發均勻光線。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡在飛利浦保固政策範圍內。*** 飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡讓您享受現今最優質的照明技術。
飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡亮度優於鹵素燈泡，採用輕巧且通用的設計，可提供優異的光束效果。採用最新的 LED 創新技術，符合標準 ECE 鹵素亮度，同時可減少能源消耗，提高光束效率。飛利浦 Ultinon WeatherVision LED 燈泡為駕駛提供更佳道路視野，讓您更容易發現障礙物，開車上路更安全。
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相較於鹵素燈泡的最低法規標準
2 年標準。