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    Ultinon Pro3100 SI 時尚 LED 燈

    LUM11496AU31B2

    超群出眾

    升級至飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 琥珀色 [≈PY21W] 轉彎方向燈，讓駕駛更氣派。它們的強力琥珀光明亮悅目，讓您可以兼顧行駛安全和氣派有型。

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    Ultinon Pro3100 SI 時尚 LED 燈

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    超群出眾

    耐用和光澤明亮的 LED 方向燈

    • 燈具類型：PY21W
    • 12V，琥珀色光效果
    • 先進汽車系統
    • 2 年保固
    • 燈泡數量︰2

    利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

    清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，無論是倒車、操控、轉彎或煞車。當惡劣天候降低能見度時，明亮的方向燈就更為重要。飛利浦 Ultinon Pro3100 方向燈能提供您所需的效能，讓其他駕駛能掌握重要的額外反應時間。將車外燈升級成更飽和的琥珀色燈。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 車外方向燈成為時尚品味的最佳詮釋。

    最佳化以提高能見度

    飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車外照明範圍經過專門設計，帶來更智能的光線分佈，確保車外方向投射到您需要的地方 (無論是倒車、停車還是指示方向)。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦更容易看到您。

    耐久長效的 LED 燈

    想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統方向燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈更是擁有頂級的耐久性，使用壽命達 3,000 小時，是傳統 PY21W 方向燈燈泡 (飛利浦 PY21W 12V) 的 5 倍之多。將傳統 PY21W 燈泡換成飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈，可避免在未來多次更換車燈，為您省下更多金錢與時間。

    安裝簡便，適用於多種車款

    享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 隨附標準護蓋，因此能夠輕鬆又快速地進行更換。

    輕鬆安裝在車上

    享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 採用無極性設計，安裝時不必擔心極性問題。不只節省時間，安裝也更簡單。

    給其他駕駛的即時安全資訊

    相較於白熾燈泡，飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈可立即亮起，確保其他駕駛能更快反應，您的安全更有保障。

    技術規格

    • 行銷規格

      產品特色
      ECE 琥珀色，無極性，安裝簡單
      期望效果
      改造您的照明

    • 產品說明

      應用
      前後轉彎指示燈
      機座
      BAU15s
      型號
      LED-Amber [≈PY21W]
      符合 ECE
      範圍
      Ultinon Pro3100
      技術
      LED
      類型
      LED-Amber [≈PY21W]

    • 使用壽命

      使用壽命
      3000 小時

    • 照明特性

      流明
      140
      色溫
      琥珀色

    • 電力特性

      瓦數
      2.15  W
      電壓
      12V  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      11496AU31B2
      訂購代碼
      72653330

    • 包裝資料

      EAN1
      6974260726533
      EAN3
      6974260726540
      包裝類型
      B2

    • 包裝產品資訊

      寬度
      1.5  cm
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      10
      長度 [英吋]
      9.5
      高度 [英吋]
      13.5

    • 外包裝資訊

      每件總重
      0.49  kg
      長度 [英吋]
      14.2
      寬度 [英吋]
      12.1
      高度 [英吋]
      10.3

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