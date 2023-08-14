利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求會大幅增加。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供 15 個 LED 燈的強力琥珀光，使轉彎指示燈燈號更明亮。訊號燈可讓其他駕駛更能注意到您，讓他們能更快做出反應。其他駕駛越早看到您，便越能保障您的行車安全！