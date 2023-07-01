利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，無論是倒車、操控、轉彎或煞車。當惡劣天候降低能見度時，更需要明亮的方向燈。飛利浦 Ultinon Pro3100 方向燈為您提供所需的效能：倒車燈能照亮您車輛正後方的區域 (能見範圍越大，您就越安全)，而煞車燈和後霧燈能讓其他駕駛針對您的動向掌握重要的額外反應時間。