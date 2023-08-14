享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
將轉彎指示燈、倒車燈、後霧燈和煞車燈升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED-WHITE [≈P21W]，創造時尚安全的駕駛體驗。酷炫的白色燈光不僅時尚，而且能增加能見度，讓您安全無虞，時尚有型。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求會大幅增加。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供 15 個 LED 燈的強大亮度，使您的燈號更明亮。訊號燈可讓駕駛看得更清楚，也讓其他駕駛更能注意到您、對您的行車動向有所警覺，讓他們能更快做出反應。您看得越清楚，且其他駕駛越能看到您，便越能保障您的行車安全！
相較於白熾燈泡，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈可立即亮起，確保其他駕駛能更快反應，讓您的安全更有保障。
適用於轉彎指示燈、倒車燈、後霧燈和煞車燈號，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈能使光線散佈均勻。產品的 360 度設計可確保將光線投射到所需之處。不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛亦更容易看到您。
雖然車外燈的主要目的是協助您看清周遭，並讓他人看清您，但您也能同時讓自己賞心悅目。如果您想在不購買新車的情況下提升時尚品味，可以用飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 指示燈取代車外燈，作為省錢的聰明選項。
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命卻更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更為持久耐用。頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。
LED 車燈運作時會產生熱能，進而降低其亮度和整體使用壽命。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈採用鋁合金散熱片，散熱速度比低成本、品質較差的燈泡所使用的塑膠材質更快。這讓我們的燈泡更為堅固耐用，使用壽命更長。
享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈採用與您愛車上傳統車燈相同標準的護蓋，無需改裝即可輕鬆快速地替換車燈進行升級。
替換式 LED 和傳統燈泡的瓦數、組成和消耗功率各有不同。以其他 LED 車燈替換傳統燈泡可能會有問題。內建恆流 IC 驅動器，飛利浦 Ultinon Pro7000 燈泡可用於 9-32 伏特內的系統，且電力相容性適用多數汽車與卡車款式。如有需要，可使用 CANbus 轉接器做為疑難排解的配件。我們銷售完整的解決方案。
享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 採用無極性設計，安裝時不必擔心極性問題。不只節省時間，安裝也更簡單。
行銷規格
產品說明
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照明特性
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