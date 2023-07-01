清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，無論是倒車、操控、轉彎或煞車。當惡劣天候降低能見度時，更需要明亮的方向燈。飛利浦 Ultinon Pro3100 方向燈為您提供所需的效能：倒車燈能照亮您車輛正後方的區域 (能見範圍越大，您就越安全)，而煞車燈和後霧燈能讓其他駕駛針對您的動向掌握重要的額外反應時間。
飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車外照明範圍經過專門設計，帶來更智能的光線分佈，確保車外方向投射到您需要的地方 (無論是倒車、停車還是指示方向)。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦更容易看到您。
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統方向燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈更是擁有頂級的耐久性，使用壽命達 3,000 小時，是傳統 P21W 方向燈燈泡 (飛利浦 P21W 12V) 的 9 倍之多。將傳統 P21W 燈泡換成飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈，可避免在未來多次更換車燈，為您省下更多金錢與時間。
享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 隨附標準護蓋，因此能夠輕鬆又快速地進行更換。
享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 採用無極性設計，安裝時不必擔心極性問題。不只節省時間，安裝也更簡單。
相較於白熾燈泡，飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈可立即亮起，確保其他駕駛能更快反應，您的安全更有保障。
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