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Ultinon Pro3100 SI

車頭燈泡

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    Ultinon Pro3100 SI 車頭燈泡

    LUM11499RU31B2

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    升級至飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 紅色 [≈P21/5W] 煞車燈與尾燈，讓駕駛更氣派。它們的強力紅光明亮悅目，讓您可以兼顧行駛安全和氣派有型。 查看所有優點

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      耐用和光澤明亮的 LED 方向燈

      • LED-Red [≈P21/5W]
      • 燈泡數量︰2
      • 12V，飽和紅光
      • 先進汽車系統

      利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

      清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，無論是倒車、操控、轉彎或煞車。當惡劣天候降低能見度時，明亮的方向燈就更為重要。飛利浦 Ultinon Pro3100 方向燈能提供您所需的效能，讓其他駕駛能掌握重要的額外反應時間。將車外燈升級成更飽和的紅色燈。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 車外方向燈成為時尚品味的最佳詮釋。

      最佳化以提高能見度

      飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車外照明範圍經過專門設計，帶來更智能的光線分佈，確保車外方向投射到您需要的地方 (無論是倒車、停車還是指示方向)。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦更容易看到您。

      耐久長效的 LED 燈

      想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統方向燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈更是擁有頂級的耐久性，使用壽命達 3,000 小時，是傳統 P21/5W 方向燈燈泡 (飛利浦 P21/5W 12V) 的兩倍之多。將傳統 P21/5W 燈泡換成飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈，可避免在未來多次更換車燈，為您省下更多金錢與時間。

      安裝簡便，適用於多種車款

      享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 隨附標準護蓋，因此能夠輕鬆又快速地進行更換。

      給其他駕駛的即時安全資訊

      相較於白熾燈泡，飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈可立即亮起，確保其他駕駛能更快反應，您的安全更有保障。

      技術規格

      • 行銷規格

        產品特色
        ECE 琥珀色，無極性，安裝簡單
        期望效果
        改造您的照明

      • 產品說明

        應用
        煞車燈和後方位置/停車燈
        機座
        BAY15d
        型號
        LED-Red [≈P21/5W]
        符合 ECE
        範圍
        Ultinon Pro3100
        技術
        LED
        類型
        LED-Red [≈P21/5W]

      • 使用壽命

        使用壽命
        3000 小時

      • 照明特性

        流明
        65/32
        色溫
        紅色

      • 電力特性

        瓦數
        1.75/0.65  W
        電壓
        12V  V

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11499RU31B2
        訂購代碼
        72641030

      • 包裝資料

        EAN1
        6974260726410
        EAN3
        6974260726427
        包裝類型
        B2

      • 包裝產品資訊

        寬度
        1.5  cm
        包裝數量
        2
        MOQ (專業人士適用)
        10
        長度 [英吋]
        9.5
        高度 [英吋]
        13.5

      • 外包裝資訊

        每件總重
        0.49  kg
        長度 [英吋]
        14.2
        寬度 [英吋]
        12.1
        高度 [英吋]
        10.3

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