Ultinon Pro3100 SI
車頭燈泡 LUM11854CU31B1
Ultinon Pro3100 SI 車頭燈泡 LUM11854CU31B1
超群出眾
升級至飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 38mm Festoon，讓駕駛更氣派。6000 K 的強力明亮白光能照亮車內空間，也不傷眼，或以更明亮有型的白光照亮車牌。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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耐用和光澤明亮的 LED 方向燈
- LED-FEST 38mm [≈C5W]
- 燈泡數量︰1
- 12V，6000 K 晝光效果
- 先進汽車系統
明亮時尚的車內燈和車牌燈
選用我們的明亮白色飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 燈，為車內照明和車牌燈帶來優異的能見度與時尚感。明亮時尚的燈光將會改變您的駕駛體驗。無論是找尋掉落的手機、車中乘客想要閱讀，或者想要查找前往目的地的最佳路線，不傷眼的車內燈都能為您提供明亮的環境。這些高效能燈泡也能讓您的車牌更加搶眼。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 車外方向燈成為時尚品味的最佳詮釋。
最佳化以提高能見度
無論是用於閱讀燈、置物箱、車牌燈還是後車廂燈，飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 都能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。
耐久長效的 LED 燈
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統方向燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈更是擁有頂級的耐久性，使用壽命達 3,000 小時，是傳統 38mm C5W Festoon 方向燈燈泡 (飛利浦 C5W 12V) 的 3 倍之多。將傳統 38mm C5W Festoon 燈泡換成飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈，可避免在未來多次更換車燈，為您省下更多金錢與時間。
安裝簡便，適用於多種車款
享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 隨附標準護蓋，因此能夠輕鬆又快速地進行更換。
技術規格
-
行銷規格
- 產品特色
-
高亮度，安裝簡單
- 期望效果
-
改造您的照明
-
產品說明
- 應用
-
車內燈、車牌燈及置物箱燈、後車廂燈及車牌燈
- 機座
-
SV8.5
- 型號
-
LED-FEST 38mm [≈C5W]
- 符合 ECE
-
否
- 範圍
-
Ultinon Pro3100
- 技術
-
LED
- 類型
-
LED-FEST 38mm [≈C5W]
-
使用壽命
- 使用壽命
-
3000 小時
-
照明特性
- 流明
-
50
- 色溫
-
6000K
-
電力特性
- 瓦數
-
0.6
W
- 電壓
-
12V
V
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
11854CU31B1
- 訂購代碼
-
72661830
-
包裝資料
- EAN1
-
6974260726618
- EAN3
-
6974260726625
- 包裝類型
-
B1
-
包裝產品資訊
- 寬度
-
1.5
cm
- 包裝數量
-
1
- MOQ (專業人士適用)
-
10
- 長度 [英吋]
-
9.5
- 高度 [英吋]
-
13.5
-
外包裝資訊
- 每件總重
-
0.23
kg
- 長度 [英吋]
-
14.2
- 寬度 [英吋]
-
12.1
- 高度 [英吋]
-
10.3
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