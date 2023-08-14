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Ultinon Pro7000 SI

汽車訊號燈燈泡

LUM11860CU70X1/20
  • 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
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    Ultinon Pro7000 SI 汽車訊號燈燈泡

    LUM11860CU70X1/20

    享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。

    升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 30mm Festoons 的車內光源，讓駕駛更氣派。6000 K 的明亮白光能照亮車內空間，同時不傷眼。 查看所有優點

    Ultinon Pro7000 SI 汽車訊號燈燈泡

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      更明亮優雅的燈號

      • LED-FEST 30mm
      • 燈泡數量︰1
      • 12V，6000 K 冷白光
      • 先進汽車系統

      使用明亮的 LED 燈泡照亮車內空間

      選擇我們的明亮白光飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 燈，為車內帶來優異的能見度與時尚感。明亮又時尚的照明將會改變您的駕駛體驗。無論是要找尋車內弄丟的電話、車中乘客想要閱讀，或是想要查詢地圖找出前往目的地的最佳路線，這些車內燈都能為您提供明亮的環境。

      最佳化以提高能見度

      飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車內燈提供高達 6000 K 的強大晝光效果，以明亮、均勻且時尚的光線照亮車輛的乘客座艙。

      升級照明光線，打造完美風格

      如果想要提升車內的照明與風格，請選擇飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 燈泡。俐落的白光將能協助您整理置物箱、找到座位下方的手機或皮夾，或在後車廂搜尋物品。除了讓您看得更清楚，它看起來也十分優雅。

      使用壽命提升長達 5,000 小時

      想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命卻更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更為持久耐用。頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

      安裝簡便且適用大多數車款

      享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 隨附標準護蓋，因此能夠快速又輕鬆地進行更換。

      大多數車款無閃爍動作

      替換式 LED 和傳統燈泡的瓦數、組成和消耗功率各有不同。以其他 LED 車燈替換傳統燈泡可能會因為暗電流或殘留電流造成閃爍。飛利浦 Ultinon Pro7000 Festoon 具備抗暗電流，代表大多數車款都不會有閃爍動作。

      技術規格

      • 行銷規格

        產品特色
        車用級 LED，亮度強大，光線散佈均勻
        期望效果
        更明亮優雅的燈號

      • 產品說明

        應用
        車內、置物箱、閱讀燈、車牌、後車廂
        機座
        SV8,5
        型號
        Festoon 30mm LED 11860 CU70 12V X1
        符合 ECE
        範圍
        Ultinon Pro7000 SI
        技術
        LED
        類型
        LED-FEST 30mm
        電壓
        12  V

      • 使用壽命

        使用壽命
        5000 小時

      • 照明特性

        色溫
        6000  K
        流明
        100

      • 電力特性

        瓦數
        1W(12V)  W
        電壓
        12  V

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11860CU70X1
        訂購代碼
        72711030

      • 包裝資料

        EAN1
        6974260727110
        EAN3
        6974260727127
        包裝類型
        X1

      • 包裝產品資訊

        長度
        7,0 cm  cm
        寬度
        2,5 cm  cm
        高度
        11,5 cm  cm
        包裝數量
        1 入
        MOQ (專業人士適用)
        10 入裝
        每件總重 [公克]
        20

      • 外包裝資訊

        長度
        19,5 cm  cm
        寬度
        15,5 cm  cm
        高度
        8,5 cm  cm
        總重 [公斤]
        0.26

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