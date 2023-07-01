明亮時尚的車內燈和車牌燈

選用我們的明亮白色飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 燈，為車內照明和車牌燈帶來優異的能見度與時尚感。明亮時尚的燈光將會改變您的駕駛體驗。無論是找尋掉落的手機、車中乘客想要閱讀，或者想要查找前往目的地的最佳路線，不傷眼的車內燈都能為您提供明亮的環境。這些高效能燈泡也能讓您的車牌更加搶眼。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 車外方向燈成為時尚品味的最佳詮釋。