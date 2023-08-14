使用明亮的 LED 燈泡照亮車內空間

選擇我們的明亮白光飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 燈，為車內帶來優異的能見度與時尚感。明亮又時尚的照明將會改變您的駕駛體驗。無論是要找尋車內弄丟的電話、車中乘客想要閱讀，或是想要查詢地圖找出前往目的地的最佳路線，這些車內燈都能為您提供明亮的環境。