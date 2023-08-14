Ultinon Pro7000 SI
汽車訊號燈燈泡 LUM11866WU70X1/20
Ultinon Pro7000 SI 汽車訊號燈燈泡 LUM11866WU70X1/20
享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 43mm Festoons 的車內光源，讓駕駛更氣派。4000 K 的明亮暖光能照亮車內空間，同時不傷眼。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Ultinon Pro7000 SI 汽車訊號燈燈泡
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Ultinon Pro7000 SI 汽車訊號燈燈泡
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升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 43mm Festoons 的車內光源，讓駕駛更氣派。4000 K 的明亮暖光能照亮車內空間，同時不傷眼。 查看所有優點
享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
更明亮優雅的燈號
- LED-FEST 43mm
- 燈泡數量︰1
- 12V，4000 K 暖白光
- 先進汽車系統
使用明亮的 LED 燈泡照亮車內空間
選擇我們的明亮白光飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 燈，為車內帶來優異的能見度與時尚感。明亮又時尚的照明將會改變您的駕駛體驗。無論是要找尋車內弄丟的電話、車中乘客想要閱讀，或是想要查詢地圖找出前往目的地的最佳路線，這些車內燈都能為您提供明亮的環境。
最佳化以提高能見度
飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車內燈提供高達 4000 K 的強大暖光效果，以明亮、均勻且時尚的光線照亮車輛的乘客座艙。
升級照明光線，打造完美風格
如果想要提升車內的照明與風格，請選擇飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 燈泡。俐落的白光將能協助您整理置物箱、找到座位下方的手機或皮夾，或在後車廂搜尋物品。除了讓您看得更清楚，它看起來也十分優雅。
使用壽命提升長達 5,000 小時
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命卻更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更為持久耐用。頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。
安裝簡便且適用大多數車款
享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 隨附標準護蓋，因此能夠快速又輕鬆地進行更換。
技術規格
-
行銷規格
- 產品特色
-
車用級 LED，亮度強大，光線散佈均勻
- 期望效果
-
更明亮優雅的燈號
-
產品說明
- 應用
-
車內、置物箱、閱讀燈、車牌、後車廂
- 機座
-
SV8,5
- 型號
-
Festoon 43mm LED 11866 WU70 12V X1
- 符合 ECE
-
否
- 範圍
-
Ultinon Pro7000 SI
- 技術
-
LED
- 類型
-
LED-FEST 43mm
- 電壓
-
12
V
-
使用壽命
- 使用壽命
-
5000 小時
-
照明特性
- 色溫
-
4000
K
- 流明
-
100
-
電力特性
- 瓦數
-
1W(12V)
W
- 電壓
-
12
V
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
11866WU70X1
- 訂購代碼
-
72709730
-
包裝資料
- EAN1
-
6974260727097
- EAN3
-
6974260727103
- 包裝類型
-
X1
-
包裝產品資訊
- 長度
-
7,0 cm
cm
- 寬度
-
2,5 cm
cm
- 高度
-
11,5 cm
cm
- 包裝數量
-
1 入
- MOQ (專業人士適用)
-
10 入裝
- 每件總重 [公克]
-
20
-
外包裝資訊
- 長度
-
19,5 cm
cm
- 寬度
-
15,5 cm
cm
- 高度
-
8,5 cm
cm
- 總重 [公斤]
-
0.26
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