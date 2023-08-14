Ultinon Pro7000 SI
汽車與卡車訊號燈燈泡 LUM11961CU70X2/20
Ultinon Pro7000 SI 汽車與卡車訊號燈燈泡 LUM11961CU70X2/20
享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED [≈W5W] 位置燈，創造時尚駕駛體驗。它們既明亮又優雅，讓您安全無虞，時尚有型。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Ultinon Pro7000 SI 汽車與卡車訊號燈燈泡
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Ultinon Pro7000 SI 汽車與卡車訊號燈燈泡
享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
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更明亮優雅的燈號
- LED-T10 [≈W5W]
- 燈泡數量︰2
- 12V，6000 K 冷白光
- 先進汽車系統
利用明亮的車外燈，明確表達您的去向
清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求甚至會變得更高。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供明亮的晝光效果，再加上高達 6000 K 的位置及車內光源。您的愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 訊號燈成為時尚品味的最佳詮釋。
配備三個 LED 陣列的人體工學設計
無論是用於停車燈、置物箱燈還是車內光源，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈都能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。
升級照明光線，打造完美風格
雖然車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看清您，但您也能同時讓自己賞心悅目。如果您想在不購買新卡車的情況下提升時尚品味，可以用飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 指示燈取代車外燈，作為省錢的聰明選項。
使用壽命提升長達 5,000 小時
想要明亮時尚的卡車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命仍更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更是持久耐用。加上頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。
HeatShield 可確保持久效能
飛利浦 Ultinon Pro7000 T10 燈泡採用 HeatShield 技術，即使安裝在車頭燈泡旁，也能抵禦高溫。採用特殊的複合材料製作，能承受任何溫度挑戰，同時仍能提供高效能。
安裝簡便且適用大多數卡車款式
享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 隨附標準護蓋，採用無極性設計，因此能夠輕鬆又快速地進行更換。
電力相容性適用大多數卡車
替換式 LED 和傳統燈泡的瓦數、組成和消耗功率各有不同。以其他 LED 車燈替換傳統燈泡可能會有問題。飛利浦 Ultinon Pro7000 燈泡電力相容性適用大多數卡車。如有需要，可使用其他轉接器做為疑難排解的配件。我們銷售完整的解決方案。
技術規格
-
行銷規格
- 產品特色
-
無極性，車用級 LED，強大亮度，光線散佈均勻
- 期望效果
-
更明亮優雅的燈號
-
產品說明
- 應用
-
車內燈、前停車/位置燈、儀表板燈、置物箱燈、後車廂燈…
- 機座
-
W21x9.5d
- 型號
-
W5W LED 白色 11961 CU70 12V X2
- 符合 ECE
-
否
- 範圍
-
Ultinon Pro7000 SI
- 技術
-
LED
- 類型
-
LED-T10 [≈W5W]
- 電壓
-
12
V
-
使用壽命
- 使用壽命
-
5000 小時
-
照明特性
- 色溫
-
6000
K
- 流明
-
90
-
電力特性
- 瓦數
-
0.87W
W
- 電壓
-
12
V
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
11961CU70X2
- 訂購代碼
-
72697730
-
包裝資料
- EAN1
-
6974260726977
- EAN3
-
6974260726984
- 包裝類型
-
X2
-
包裝產品資訊
- 長度
-
7,0 cm
cm
- 寬度
-
2,5 cm
cm
- 高度
-
11,5 cm
cm
- 包裝數量
-
2 入
- MOQ (專業人士適用)
-
10 入裝
- 每件總重 [公克]
-
24
-
外包裝資訊
- 長度
-
19,5 cm
cm
- 寬度
-
15,5 cm
cm
- 高度
-
8,5 cm
cm
- 總重 [公斤]
-
0.30
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