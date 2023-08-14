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Ultinon Pro7000 SI

汽車與卡車訊號燈燈泡

LUM11961XU70X2/20
  • 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。 享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
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    Ultinon Pro7000 SI 汽車與卡車訊號燈燈泡

    LUM11961XU70X2/20

    享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。

    升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED [≈W5W] 位置燈，創造時尚駕駛體驗。它們既明亮又優雅，讓您安全無虞，時尚有型。 查看所有優點

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      更明亮優雅的燈號

      • LED-T10 [≈W5W]
      • 燈泡數量︰2
      • 12V，8000 K 冷藍光
      • 先進汽車系統

      利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

      清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求甚至會變得更高。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供明亮的冷藍光效果，再加上高達 8000 K 的位置及車內光源。您的愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 訊號燈成為時尚品味的最佳詮釋。

      配備三個 LED 陣列的人體工學設計

      無論是用於停車燈、置物箱燈還是車內光源，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈都能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。

      升級照明光線，打造完美風格

      雖然車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看清您，但您也能同時讓自己賞心悅目。如果您想在不購買新卡車的情況下提升時尚品味，可以用飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 指示燈取代車外燈，作為省錢的聰明選項。

      使用壽命提升長達 5,000 小時

      想要明亮時尚的卡車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命仍更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更是持久耐用。加上頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

      HeatShield 可確保持久效能

      飛利浦 Ultinon Pro7000 T10 燈泡採用 HeatShield 技術，即使安裝在車頭燈泡旁，也能抵禦高溫。採用特殊的複合材料製作，能承受任何溫度挑戰，同時仍能提供高效能。

      電力相容性適用大多數車款

      替換式 LED 和傳統燈泡的瓦數、組成和消耗功率各有不同。以其他 LED 車燈替換傳統燈泡可能會有問題。飛利浦 Ultinon Pro7000 燈泡電力相容性適用大多數車款。如有需要，可使用其他轉接器做為疑難排解的配件。我們銷售完整的解決方案。

      技術規格

      • 行銷規格

        產品特色
        車用級 LED，亮度強大，光線散佈均勻
        期望效果
        更明亮優雅的燈號

      • 產品說明

        應用
        車內燈、前停車/位置燈、儀表板燈、置物箱燈、後車廂燈…
        機座
        W21x9.5d
        型號
        W5W LED 白色 11961 XU70 12V X2
        符合 ECE
        範圍
        Ultinon Pro7000 SI
        技術
        LED
        類型
        LED-T10 [≈W5W]
        電壓
        12  V

      • 使用壽命

        使用壽命
        5000 小時

      • 照明特性

        色溫
        8000  K
        流明
        55

      • 電力特性

        瓦數
        0.62W  W
        電壓
        12  V

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11961XU70X2
        訂購代碼
        72703530

      • 包裝資料

        EAN1
        6974260727035
        EAN3
        6974260727042
        包裝類型
        X2

      • 包裝產品資訊

        長度
        7,0 cm  cm
        寬度
        2,5 cm  cm
        高度
        11,5 cm  cm
        包裝數量
        2 入
        MOQ (專業人士適用)
        10 入裝
        每件總重 [公克]
        24

      • 外包裝資訊

        長度
        19,5 cm  cm
        寬度
        15,5 cm  cm
        高度
        8,5 cm  cm
        總重 [公斤]
        0.30

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