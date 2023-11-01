符合車用標準

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業夙負盛名，迄今已有超過 100 年的歷史。我們瞭解產品效能取決於產品是否符合現今汽車環境需求，因此致力於設計最符合業界標準的產品。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡符合電磁干擾的 EMI 標準。我們的燈泡採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，不會干擾其他車輛組件的運作。