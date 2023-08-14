享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED [≈R5/R10] 12V 和 24V 訊號燈，創造時尚駕駛體驗。它們既明亮又優雅，讓您安全無虞，時尚有型。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求甚至會變得更高。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供明亮的晝光效果，再加上高達 6000 K 的位置及車內光源。您的卡車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 訊號燈成為時尚品味的最佳詮釋。
無論是用於停車燈、車牌燈還是車內光源，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈都能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。
雖然車外燈的主要目的是協助您看清周遭，並讓他人看清您，但您也能同時讓自己賞心悅目。如果您想在不購買新卡車的情況下提升時尚品味，可以用飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈取代車外燈，作為省錢的聰明選項。
想要明亮時尚的卡車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命仍更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更是持久耐用。加上頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。
享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 隨附標準護蓋，採用無極性設計，因此能夠輕鬆又快速地進行更換。
行銷規格
產品說明
使用壽命
照明特性
電力特性
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