利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求甚至會變得更高。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供明亮的晝光效果，再加上高達 6000 K 的位置及車內光源。您的卡車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 訊號燈成為時尚品味的最佳詮釋。