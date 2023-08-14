產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
LUM24961CU70X2/20
享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。
升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED [≈W5W] 24V 位置燈，創造時尚駕駛體驗。它們既明亮又優雅，讓您安全無虞，時尚有型。
LED-T10 [≈W5W]
燈泡數量︰2
24V，6000 K 冷白光
先進汽車系統
清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求甚至會變得更高。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供明亮的晝光效果，再加上高達 6000 K 的位置及車內光源。您的卡車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 訊號燈成為時尚品味的最佳詮釋。
無論是用於停車燈、置物箱燈還是車內光源，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈都能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。
雖然車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看清您，但您也能同時讓自己賞心悅目。如果您想在不購買新卡車的情況下提升時尚品味，可以用飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 指示燈取代車外燈，作為省錢的聰明選項。
不符合 ECE 標準