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Ultinon Pro7000 SI汽車與卡車訊號燈燈泡

LUM24961WU70X2/20

享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。

升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED [≈W5W] 24V 位置燈，創造時尚駕駛體驗。它們既明亮又優雅，讓您安全無虞，時尚有型。

查看所有優點

更明亮優雅的燈號

享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。

  • LED-T10 [≈W5W]

  • 燈泡數量︰2

  • 24V，4000 K 暖白光

  • 先進汽車系統

利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當惡劣天候降低能見度時，對於鮮明方向指示的需求甚至會變得更高。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 訊號燈提供明亮的暖光效果，再加上高達 4000 K 的位置及車內光源。您的卡車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 訊號燈成為時尚品味的最佳詮釋。

配備三個 LED 陣列的人體工學設計

無論是用於停車燈、置物箱燈還是車內光源，飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈都能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。

升級照明光線，打造完美風格

雖然車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看清您，但您也能同時讓自己賞心悅目。如果您想在不購買新卡車的情況下提升時尚品味，可以用飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 指示燈取代車外燈，作為省錢的聰明選項。

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  1. 不符合 ECE 標準