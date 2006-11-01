循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。