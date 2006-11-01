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DVD 超迷你劇院系統

MCD109/98

輕薄型超迷你劇院系統

就是現在！不要錯過最炫、最先進的二合一迷你 Hi-Fi 音響，結合 DVD、WMA-CD 及 MP3-CD 播放功能於一身。您可輕鬆享受最愛的電影、沈醉在美妙音樂中！有了迷你 Hi-Fi 音響，家庭娛樂不同凡響！

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輕薄型超迷你劇院系統

播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 與相片光碟

播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 與相片光碟

飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。CD(RW) 為一簡略名詞，表示光碟機能接受常見的可燒錄 CD 格式。

Dolby 數位讓您享受極致的觀影體驗

Dolby 數位讓您享受極致的觀影體驗

Dolby 數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

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