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DVD 超迷你劇院系統

MCD709/98
  • 純正娛樂享受的至高境界 純正娛樂享受的至高境界 純正娛樂享受的至高境界
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    DVD 超迷你劇院系統

    MCD709/98

    純正娛樂享受的至高境界

    使用 DVD 超迷你劇院系統 MCD709，您可以完全沉浸在電影及音樂中。卓越的設計反映出尖端的影音科技，在自家的客廳裡就能體驗到無比震撼的影音娛樂享受！

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。

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      鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比，可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失，讓音效表現近乎真實。

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      超輕薄的鋁鑄外殼在高溫環境下更耐用，不僅堅固又能抗腐蝕。

      Class ‘D’ 數位擴大機提供高品質音效

      Class ‘D’ 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class ‘D’ 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

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      喇叭音箱是由天然玫瑰木打造，玫瑰木堅硬緊密的特質相當適合抑制人聲共振，因此可呈現出完美的音質效果。部分程序為手工製造，為成品提供超優異質感保證。

      高低音音量強化

      人耳比較聽不清楚音譜中的高低音頻，特別是音量低的時候。啟動音量功能可放大高低音，讓人享受整體更均衡的聽覺效果。

      使用舒適的高品質遙控器

      遙控器尺寸與重量適中，造型時尚，符合人體工學，底部採用柔軟的橡膠塗料表面，確保使用舒適。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        共 380 瓦 RMS
        加強音效
        • Class "D" 數位擴大機
        • 數位音質控制 4 種模式
        • 動態低音增強效果
        • 音量
        音效系統
        Dolby 數位

      • 喇叭

        主喇叭
        • 絲帶高音單體
        • 玫瑰木材質音箱
        • 鍍金喇叭接頭
        • 可拆式喇叭護網
        重低音喇叭類型
        主動式

      • 影片播放

        播放媒體
        • DivX
        • DVD+RW
        • DVD-Video
        • 相片光碟
        • VCD/SVCD
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        • 視角選擇
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        DVD 地區。
        3
        視訊增強
        循序掃描

      • 播放音效

        播放媒體
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光碟播放模式
        • 可設定 20 首曲目
        • 重複播放/單首播放/全部播放/自訂曲目播放
        • 隨機播放
        裝載器類型
        • 自動化
        • 唱盤

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        • FM 立體聲
        • MW
        自動數位選台
        記憶選台
        40

      • 連線

        視訊輸出 - 類比
        • 色差影像 Y Pb Pr (cinch)
        • 複合 CVBS (黃色 cinch)
        • S 端子 (Hosiden)
        AUX 輸入
        2x(左/右)/ RCA
        其他連接
        • 主動超重低音前置輸出 (Pre-out)
        • 數位音訊同軸輸出
        • 數位光纖輸出
        • FM 天線
        • 音效輸出接頭
        • MW 天線

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 睡眠定時器
        時鐘
        主螢幕顯示
        顯示類型
        VFD 顯示
        OSD 語言
        • 英文
        • 繁體中文
        指示功能
        DIM 模式

      • 週邊配件

        附配件
        • 複合視訊線 (Y)
        • 控制纜線
        • FM/MW 天線
        遙控器
        49 鍵，使用 2 枚三號 (AAA) 電池

      • 尺寸

        設備深度
        230  公釐
        設備高度
        160  公釐
        設備寬度
        240  公釐
        主喇叭深度
        223  公釐
        主喇叭高度
        948  公釐
        主喇叭寬度
        240  公釐
        重低音喇叭深度
        255  公釐
        重低音喇叭高度
        336  公釐
        重低音喇叭寬度
        426  公釐
        包裝深度
        524  公釐
        包裝高度
        440  公釐
        包裝寬度
        1192  公釐
        產品含包裝重量
        35  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 複合視訊線 (Y)
      • 控制纜線
      • FM/MW 天線

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