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純正娛樂享受的至高境界
使用 DVD 超迷你劇院系統 MCD709，您可以完全沉浸在電影及音樂中。卓越的設計反映出尖端的影音科技，在自家的客廳裡就能體驗到無比震撼的影音娛樂享受！
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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純正娛樂享受的至高境界
使用 DVD 超迷你劇院系統 MCD709，您可以完全沉浸在電影及音樂中。卓越的設計反映出尖端的影音科技，在自家的客廳裡就能體驗到無比震撼的影音娛樂享受！
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。
12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。
循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。
杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。
釹絲帶高音單體是一種單極單體，從前方產生清脆生動的音效，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極釹絲帶高音單體則有達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音效。
鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比，可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失，讓音效表現近乎真實。
這套組合式 DVD 迷你音響的機座，具有 4 個三角形的機座腳，可避免振動、過熱以及擴大機和 DVD 載入裝置產生的電磁干擾，造成音頻失真，讓您享受圓潤優異的原音重現效果。
超輕薄的鋁鑄外殼在高溫環境下更耐用，不僅堅固又能抗腐蝕。
Class ‘D’ 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class ‘D’ 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。
喇叭音箱是由天然玫瑰木打造，玫瑰木堅硬緊密的特質相當適合抑制人聲共振，因此可呈現出完美的音質效果。部分程序為手工製造，為成品提供超優異質感保證。
人耳比較聽不清楚音譜中的高低音頻，特別是音量低的時候。啟動音量功能可放大高低音，讓人享受整體更均衡的聽覺效果。
遙控器尺寸與重量適中，造型時尚，符合人體工學，底部採用柔軟的橡膠塗料表面，確保使用舒適。
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