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以精密小巧解決方案中完整呈現出 Hi-Fi 逼真音質
時尚輕薄的飛利浦 DVD 超迷你劇院系統 MCD908 配備的 Hi-Fi 音響管使其稱霸平面電視界。音響品質的音效瞬間將您的家變身成為電影院，讓您輕鬆擁有高畫質電影及 JPEG 相片享受。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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內建 Hi-Fi 音響管讓您體驗媲美頂級音響系統的超高音質，音響管的類比效果提供更切合我們非線性聽覺系統的聲音，音效不失真而且音質更清亮細緻、溫暖生動。
釹絲帶高音單體是一種單極單體，從前方產生清脆生動的音效，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極釹絲帶高音單體則有達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音效。
準備領受絲質中高頻率喇叭和超音波金屬絲帶高音揚聲器齊鳴交響的驚人音質！絲質喇叭音質溫暖，絲帶高音揚聲器清亮飛揚，您將體驗到完美和諧、真實無綴的多元音響，而且如絲般柔亮！
鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比，可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失，讓音效表現近乎真實。
HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 可完整向下相容至 DVI。
12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。
杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。
完美結合光滑表面與輕巧機身，使用這款人體工學遙控器無疑地是種極致享受。平面按鍵的金屬光滑面版和真皮背套對比亮眼迷人，此外時尚精準的按鍵設計更為您帶來前所未有的高品質導覽饗宴，讓您體驗純粹的設計和操控一手掌握的的奢華享受。
Class ‘D’ 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class ‘D’ 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。
此系統總輸出功率達 2500 瓦 PMPO/150 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。
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