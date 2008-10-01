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MCD908/98
以精密小巧解決方案中完整呈現出 Hi-Fi 逼真音質
時尚輕薄的飛利浦 DVD 超迷你劇院系統 MCD908 配備的 Hi-Fi 音響管使其稱霸平面電視界。音響品質的音效瞬間將您的家變身成為電影院，讓您輕鬆擁有高畫質電影及 JPEG 相片享受。
復古音響
內建 Hi-Fi 音響管讓您體驗媲美頂級音響系統的超高音質，音響管的類比效果提供更切合我們非線性聽覺系統的聲音，音效不失真而且音質更清亮細緻、溫暖生動。
Class ‘D’ 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class ‘D’ 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。
釹絲帶高音單體是一種單極單體，從前方產生清脆生動的音效，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極釹絲帶高音單體則有達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音效。