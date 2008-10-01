Class ‘D’ 數位擴大機提供高品質音效

Class ‘D’ 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class ‘D’ 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。