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DVD 超迷你劇院系統

MCD908/98
1 獲獎記錄
  • 以精密小巧解決方案中完整呈現出 Hi-Fi 逼真音質 以精密小巧解決方案中完整呈現出 Hi-Fi 逼真音質 以精密小巧解決方案中完整呈現出 Hi-Fi 逼真音質
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    DVD 超迷你劇院系統

    MCD908/98
    1 獲獎記錄

    以精密小巧解決方案中完整呈現出 Hi-Fi 逼真音質

    時尚輕薄的飛利浦 DVD 超迷你劇院系統 MCD908 配備的 Hi-Fi 音響管使其稱霸平面電視界。音響品質的音效瞬間將您的家變身成為電影院，讓您輕鬆擁有高畫質電影及 JPEG 相片享受。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      技術規格

      • 畫面/顯示

        數位/類比轉換器
        12 位元，108 MHz
        畫面增強
        • 高解析度 (720p、1080i)
        • 視訊向上取樣
        • 影像放大

      • 音效

        輸出功率
        2x75 瓦 RMS / 2500 瓦 PMPO
        加強音效
        • 真空管前置擴大機
        • Class "D" 數位擴大機
        • 音量
        • 高音及低音控制
        音效系統
        Dolby 數位

      • 喇叭

        主喇叭
        • 3 聲道
        • 絲帶高音單體
        • 圓頂中音域
        • 5 吋低音喇叭
        • 鍍金喇叭接頭
        • 可拆式喇叭護網

      • 影片播放

        播放媒體
        • DivX
        • DVD+RW
        • DVD-Video
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        • VCD/SVCD
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        視訊增強
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      • 播放音效

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        • WMA-CD
        • MP3-CD
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        光碟播放模式
        • 可設定 20 首曲目
        • 重複播放/單首播放/全部播放/自訂曲目播放
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        播放媒體
        相片光碟

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        • FM 立體聲
        • MW
        自動數位選台
        記憶選台
        40

      • 連線

        視訊輸出 - 類比
        • 色差影像 Y Pb Pr (cinch)
        • 複合 CVBS (黃色 cinch)
        • S 端子 (Hosiden)
        AUX 輸入
        1x(左/右)/ RCA
        其他連接
        • 主動超重低音前置輸出 (Pre-out)
        • 數位音訊同軸輸出
        • 數位光纖輸出
        • FM 天線
        • 音效輸出接頭
        • MW 天線
        • HDMI 輸出

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 睡眠定時器
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        主螢幕顯示
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        DIM 模式
        OSD 語言
        • 英文
        • 繁體中文

      • 配件

        附配件
        • 複合視訊線 (Y)
        • 控制纜線
        • FM/MW 天線
        • 簡易使用指南
        • 保證書
        遙控器
        49 鍵，使用 2 枚三號 (AAA) 電池

      • 尺寸

        機體深度
        280  mm
        機體高度
        180  mm
        機體寬度
        250  mm
        主喇叭深度
        240  mm
        主喇叭高度
        329  mm
        主喇叭寬度
        205  mm
        包裝外箱厚度
        330  mm
        包裝高度
        417  mm
        包裝寬度
        755  mm
        產品含包裝重量
        23  kg

      • 電源

        電源供應器
        • 110-240V
        • 50/60 Hz

      內容物

      箱內其他物品

      • 複合視訊線 (Y)
      • 控制纜線
      • FM/MW 天線
      • 簡易使用指南
      • 保證書

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