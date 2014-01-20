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MCM2005/96
輕鬆享受美妙音樂
使用 USB Direct 和音訊輸入，從行動音樂播放機收聽所有喜愛的內容。這款飛利浦 MCM2005/12 超迷你音響亦能播放 MP3-CD、WMA-CD 和 CD-R/RW，並配備低音反射喇叭，提供強勁而震撼的低音。
低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。
數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。
在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。