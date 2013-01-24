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降噪耳機

NC1/00
2 獲獎記錄
  • 只聞頂級音質，不聞噪音亂耳 只聞頂級音質，不聞噪音亂耳 只聞頂級音質，不聞噪音亂耳
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    降噪耳機

    NC1/00
    2 獲獎記錄

    只聞頂級音質，不聞噪音亂耳

    享受 Fidelio NC1 的頂級抗噪技術，沒有噪音擾亂清聽。輕巧折疊式設計與長時間配戴的舒適感，讓它成為長途旅行或日常通勤的絕佳美聲良伴。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    降噪耳機

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      只聞頂級音質，不聞噪音亂耳

      • 高解析度音訊
      • 耳罩式
      • 豪華記憶泡棉耳墊
      • 精巧折疊
      高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

      高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

      「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。

      複合式技術打造頂級抗噪技術

      複合式技術打造頂級抗噪技術

      Fidelio NC-1 使用前饋與後饋主動式抗噪 (ANC) 解決方案，在耳罩內外共安裝 4 個麥克風，可擷取噪音以進行進階處理。前饋 ANC (耳罩外麥克風) 可涵蓋更廣泛的頻率頻寬，後饋 ANC (耳罩內麥克風) 則可提供強化抗噪功能。雙效合璧後不但能確保抗噪功能可覆蓋更廣的頻寬範圍，更可進一步在任何環境中提供最佳化的音樂享受。

      40 公釐釹磁石驅動器經最佳化，可提供高傳真音效

      40 公釐釹磁石驅動器經最佳化，可提供高傳真音效

      每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最平衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力釹磁石，提供真正的廣域動態高清晰度音質，忠實呈現任何音效細節。

      特別調校以提供穩定高傳真音效

      特別調校以提供穩定高傳真音效

      Fidelio NC-1 以最佳音效表現為考量，特別調校其抗噪功能。NC-1 經過精心設計，推翻抗噪耳機無法傳達高品質音效的普遍性觀點，不論在安靜或嘈雜的環境中都能提供最佳音效品質。

      方便攜帶與收納的精巧多向折疊功能

      方便攜帶與收納的精巧多向折疊功能

      Fidelio NC-1 以輕薄小巧的可折疊結構搭配時尚設計，是您的旅遊良伴。多向折疊式耳機讓您可決定如何以最不佔空間的方式將耳機收納在您的行李袋中，或甚至是飛機座椅的椅袋中。

      線控搭配麥克風，輕鬆切換音樂及通話功能

      線控搭配麥克風，輕鬆切換音樂及通話功能

      線控操作與麥克風可讓您在音樂及通話之間輕鬆切換。Fidelio 的頂級抗噪能力讓您即使在喧囂環境中也能享有清晰的通話品質。

      獨立音箱可帶給您精準音效

      獨立音箱可帶給您精準音效

      Fidelio NC-1 的獨立音箱可確保主動式抗噪組件不會對音效造成影響，進而精準傳達每個不受干擾的自然音效細節與原汁原味的動態低音，音效清晰效果不打折。

      鋁合金搭配橡膠的先進設計造型

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      優雅硬質旅行盒為耳機提供時尚有型的保護

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      豪華記憶泡棉耳墊符合人體工學，提供長途旅行舒適性

      Fidelio NC-1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，確保長時間配戴的舒適性以及最佳音效。耳墊以記憶泡棉製作，可完美貼合您的耳型。而且，耳墊不只能夠提供符合人體工學的理想服貼感，還可加強耳機的抗噪性能。外墊以布料搭配柔軟的合成皮革，可同時降低耳朵表面受壓與積熱。這些要素使 NC-1 具備高度配戴度與極致舒適性，是長途旅行的絕佳良伴。

      智慧型電源解決方案讓您音樂不斷線

      不同於大部分抗噪耳機，Fidelio NC-1 不論有無電池都可不間斷地運作，並在任何環境下持續提供 Fidelio 的超高傳真音效。如果電池耗盡，只需關閉 ANC 即可繼續悠遊樂海。

      不會產生打斷愉悅享受的嘶嘶聲

      嘶嘶聲是當您配戴開啟 ANC 的耳機且未播放音樂時，可能會聽到的電子聲。我們的 Fidelio 抗噪技術可大幅減少此類嘶嘶聲，確保您的聆聽享受不會被任何多餘的雜音打斷。

      30 小時的 ANC 播放時間，與無限制的音樂和通話時間

      享受 30 小時的 ANC 播放時間，與無限制的音樂和通話時間

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        150 mW
        敏感度
        107 dB
        喇叭直徑
        40 公釐
        阻抗
        16 歐姆
        頻率反應 7-40000 Hz
        在抗噪關閉模式之下

      • 連線

        纜線長度
        1.2 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線類型
        古銅色

      • 配件

        飛機用插頭
        有，2 * 3.5 公釐
        1.0 公尺 USB 充電纜線
        1.2 公尺音訊線
        旅行盒

      • 外紙箱

        高度
        21.9  cm
        長度
        18.5  cm
        包裝數
        2
        寬度
        17.8  cm
        總重
        1.21  kg
        皮重
        0.5202  kg
        GTIN
        1 69 23410 73173 3
        淨重
        0.6898  kg
        總重
        2.668  lb
        高度
        8.6  吋
        長度
        7.3  吋
        淨重
        1.521  lb
        皮重
        1.147  lb
        寬度
        7  吋

      • 包裝尺寸

        深度
        8.6  cm
        EAN
        69 23410 73173 6
        總重
        0.5276  kg
        高度
        20.2  cm
        淨重
        0.3449  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        0.1827  kg
        寬度
        16.8  cm
        貨架放置類型
        兩用
        深度
        3.4  吋
        總重
        1.163  lb
        高度
        8  吋
        淨重
        0.76  lb
        皮重
        0.403  lb
        寬度
        6.6  吋

      • 產品規格

        深度
        7  cm
        高度
        16.4  cm
        重量
        0.191  kg
        寬度
        14  cm
        深度
        2.8  吋
        高度
        6.5  吋
        重量
        0.421  lb
        寬度
        5.5  吋

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