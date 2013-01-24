豪華記憶泡棉耳墊符合人體工學，提供長途旅行舒適性

Fidelio NC-1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，確保長時間配戴的舒適性以及最佳音效。耳墊以記憶泡棉製作，可完美貼合您的耳型。而且，耳墊不只能夠提供符合人體工學的理想服貼感，還可加強耳機的抗噪性能。外墊以布料搭配柔軟的合成皮革，可同時降低耳朵表面受壓與積熱。這些要素使 NC-1 具備高度配戴度與極致舒適性，是長途旅行的絕佳良伴。