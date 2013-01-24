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「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。
Fidelio NC-1 使用前饋與後饋主動式抗噪 (ANC) 解決方案，在耳罩內外共安裝 4 個麥克風，可擷取噪音以進行進階處理。前饋 ANC (耳罩外麥克風) 可涵蓋更廣泛的頻率頻寬，後饋 ANC (耳罩內麥克風) 則可提供強化抗噪功能。雙效合璧後不但能確保抗噪功能可覆蓋更廣的頻寬範圍，更可進一步在任何環境中提供最佳化的音樂享受。
每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最平衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力釹磁石，提供真正的廣域動態高清晰度音質，忠實呈現任何音效細節。
Fidelio NC-1 以最佳音效表現為考量，特別調校其抗噪功能。NC-1 經過精心設計，推翻抗噪耳機無法傳達高品質音效的普遍性觀點，不論在安靜或嘈雜的環境中都能提供最佳音效品質。
Fidelio NC-1 以輕薄小巧的可折疊結構搭配時尚設計，是您的旅遊良伴。多向折疊式耳機讓您可決定如何以最不佔空間的方式將耳機收納在您的行李袋中，或甚至是飛機座椅的椅袋中。
線控操作與麥克風可讓您在音樂及通話之間輕鬆切換。Fidelio 的頂級抗噪能力讓您即使在喧囂環境中也能享有清晰的通話品質。
Fidelio NC-1 的獨立音箱可確保主動式抗噪組件不會對音效造成影響，進而精準傳達每個不受干擾的自然音效細節與原汁原味的動態低音，音效清晰效果不打折。
Fidelio NC-1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，確保長時間配戴的舒適性以及最佳音效。耳墊以記憶泡棉製作，可完美貼合您的耳型。而且，耳墊不只能夠提供符合人體工學的理想服貼感，還可加強耳機的抗噪性能。外墊以布料搭配柔軟的合成皮革，可同時降低耳朵表面受壓與積熱。這些要素使 NC-1 具備高度配戴度與極致舒適性，是長途旅行的絕佳良伴。
不同於大部分抗噪耳機，Fidelio NC-1 不論有無電池都可不間斷地運作，並在任何環境下持續提供 Fidelio 的超高傳真音效。如果電池耗盡，只需關閉 ANC 即可繼續悠遊樂海。
嘶嘶聲是當您配戴開啟 ANC 的耳機且未播放音樂時，可能會聽到的電子聲。我們的 Fidelio 抗噪技術可大幅減少此類嘶嘶聲，確保您的聆聽享受不會被任何多餘的雜音打斷。
享受 30 小時的 ANC 播放時間，與無限制的音樂和通話時間
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