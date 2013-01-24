免費的 HomeStudio 應用程式給您更棒的喚醒與收音機體驗

再沒有比使用飛利浦 HomeStudio 應用程式喚醒或聽收音機更棒的事了。只要由 Apple App Store 下載，就能享受各種很棒的功能。舉例來說，先進的鬧鐘設定讓您在設定鬧鐘時擁有更大的彈性。您可以設定鬧鈴音量、響鈴時間、日期和響鈴。在聽收音機時也能使用容易操作的預選電台功能，享受更佳的使用者介面。