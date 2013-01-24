箱內其他物品
- 3.5 公釐立體聲輸入纜線
- 交流/直流變壓器
- 使用手冊
- 快速入門指南
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為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。
低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。
採用智慧型設計的彈簧式擴充基座可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。
再沒有比使用飛利浦 HomeStudio 應用程式喚醒或聽收音機更棒的事了。只要由 Apple App Store 下載，就能享受各種很棒的功能。舉例來說，先進的鬧鐘設定讓您在設定鬧鐘時擁有更大的彈性。您可以設定鬧鈴音量、響鈴時間、日期和響鈴。在聽收音機時也能使用容易操作的預選電台功能，享受更佳的使用者介面。
連接並放上裝置時，這款擴充基座系統會在幾秒鐘內自動將時鐘與 iPod/iPhone 同步。有了這項便利功能，您就不必手動設定時間。
輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供更佳的音效。
本款原創收音機以 1955 原創收音機為靈感，將傳奇性的 1955 年飛利浦收音機 (又稱為 Philetta「254」) 的經典元素，帶至嶄新的紀元。當時這台輕巧的收音機以簡約的設計、雄偉的音效和精準清晰的接收驚艷聽眾。飛利浦收音機自 1927 年傳承至今。幾十年來，許多型號已成為著名的收音機代表和收藏品。
iPhone 相容性
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