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ORD7105C/00
原創收音機
讓這款飛利浦原創收音機提供您最完整的聆賞體驗。採用 1955 年代飛利浦收音機的經典樣式設計，除了播放功能，還可為 iPod 和 iPhone 充電，同時隨附立體聲 FM 調諧器。
米白
iPod/iPhone 擴充基座
為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。
低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。
採用智慧型設計的彈簧式擴充基座可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。