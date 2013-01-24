主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

原創收音機

ORD7105C/00
  • 原創收音機 原創收音機 原創收音機
    -{discount-value}

    原創收音機

    ORD7105C/00

    原創收音機

    讓這款飛利浦原創收音機提供您最完整的聆賞體驗。採用 1955 年代飛利浦收音機的經典樣式設計，除了播放功能，還可為 iPod 和 iPhone 充電，同時隨附立體聲 FM 調諧器。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    原創收音機

    原創收音機

    讓這款飛利浦原創收音機提供您最完整的聆賞體驗。採用 1955 年代飛利浦收音機的經典樣式設計，除了播放功能，還可為 iPod 和 iPhone 充電，同時隨附立體聲 FM 調諧器。 查看所有優點

    原創收音機

    讓這款飛利浦原創收音機提供您最完整的聆賞體驗。採用 1955 年代飛利浦收音機的經典樣式設計，除了播放功能，還可為 iPod 和 iPhone 充電，同時隨附立體聲 FM 調諧器。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    原創收音機

    原創收音機

    讓這款飛利浦原創收音機提供您最完整的聆賞體驗。採用 1955 年代飛利浦收音機的經典樣式設計，除了播放功能，還可為 iPod 和 iPhone 充電，同時隨附立體聲 FM 調諧器。 查看所有優點

    類似產品

    See all radios-and-alarm-clocks

      原創收音機

      • 米白
      • iPod/iPhone 擴充基座
      播放 iPod/iPhone 並為其充電

      播放 iPod/iPhone 並為其充電

      為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。

      低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果

      低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果

      低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

      即使 iPod/iPhone 裝有保護套，亦可直接連接擴充基座

      即使 iPod/iPhone 裝有保護套，亦可直接連接擴充基座

      採用智慧型設計的彈簧式擴充基座可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。

      免費的 HomeStudio 應用程式給您更棒的喚醒與收音機體驗

      免費的 HomeStudio 應用程式給您更棒的喚醒與收音機體驗

      再沒有比使用飛利浦 HomeStudio 應用程式喚醒或聽收音機更棒的事了。只要由 Apple App Store 下載，就能享受各種很棒的功能。舉例來說，先進的鬧鐘設定讓您在設定鬧鐘時擁有更大的彈性。您可以設定鬧鈴音量、響鈴時間、日期和響鈴。在聽收音機時也能使用容易操作的預選電台功能，享受更佳的使用者介面。

      連接上 iPod/iPhone 後，自動進行時鐘同步

      連接上 iPod/iPhone 後，自動進行時鐘同步

      連接並放上裝置時，這款擴充基座系統會在幾秒鐘內自動將時鐘與 iPod/iPhone 同步。有了這項便利功能，您就不必手動設定時間。

      音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

      音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

      輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供更佳的音效。

      以現代的角度重新詮釋 Philetta 經典設計

      以現代的角度重新詮釋 Philetta 經典設計

      本款原創收音機以 1955 原創收音機為靈感，將傳奇性的 1955 年飛利浦收音機 (又稱為 Philetta「254」) 的經典元素，帶至嶄新的紀元。當時這台輕巧的收音機以簡約的設計、雄偉的音效和精準清晰的接收驚艷聽眾。飛利浦收音機自 1927 年傳承至今。幾十年來，許多型號已成為著名的收音機代表和收藏品。

      技術規格

      • iPhone 相容性

        相容於
        iPhone 5

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod nano 第 7 代
        • iPod touch 第 5 代

      • 音訊播放

        播放模式
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPhone 充電

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        頻率範圍
        (FM) 87.5-108  MHz
        記憶選台
        20
        自動數位選台

      • 連線

        音訊輸入 (3.5 公釐)
        天線
        FM 天線 (75 歐姆)

      • 便利

        顯示類型
        白光 LED

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        旋轉鈕 (數位)

      • 喇叭

        內建喇叭
        2

      • 電源

        供電類型
        AC 輸入

      • 尺寸

        產品規格 (寬x深x高)
        330 x 150 x 163  mm
        包裝尺寸 (寬x深x高)
        460 x 250 x 245 公釐

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線 (VDE & UK)
        • 使用手冊
        • 產品保證書

      內容物

      箱內其他物品

      • 3.5 公釐立體聲輸入纜線
      • 交流/直流變壓器
      • 使用手冊
      • 快速入門指南

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品