可攜式 DVD 播放機 PET711/98
加倍豐富您的觀影享受
PET711 可以讓您在車上輕輕鬆鬆觀賞 DVD 電影、聆聽 MP3/-CD 音樂或展示數位相片。搭配 TFT LCD 雙螢幕，讓您輕鬆分享可攜式 DVD 播放機的樂趣與便利。
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PET711 可以讓您在車上輕輕鬆鬆觀賞 DVD 電影、聆聽 MP3/-CD 音樂或展示數位相片。搭配 TFT LCD 雙螢幕，讓您輕鬆分享可攜式 DVD 播放機的樂趣與便利。
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加倍豐富您的觀影享受 搭配副 TFT LCD 螢幕 使用 TFT LCD 雙螢幕擴大觀影享受
雙螢幕可將可攜式 DVD 播放器播放的畫面分享出去。只要插上插孔並將螢幕裝上車中頭枕便可輕輕鬆鬆和親友在後座享受喜愛的 DVD 電影及 JPEG 相片。
播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD
本飛利浦播放機相容市面上大多數的 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD 光碟，皆可在本播放機播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。
透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案
多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片，最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。
隨附車用變壓器和便利的遙控器
除了隨附的車用變壓器方便車內使用之外，您亦可以使用可攜式播放機在家欣賞 DVD，只要接上電視就可以直接享受。具備播放控制功能的遙控器在手，讓您輕鬆自在觀看最喜愛的 DVD。
播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂
MP3 是一種革命性的壓縮技術，把龐大的數位音樂檔案變成十分之一的大小而不大幅降低音質。單一張 CD 即可儲存長達十小時的音樂。
簡單的按鈕，輕鬆的控制
此款操作簡單的行動播放機，專為行動操作的便利性設計。只要將您的光碟放入播放機中，即可欣賞最喜愛的 DVD。搭配些許單鍵控制按鈕讓操作更方便，並與大多數常用 DVD/VCD/CD 光碟完全相容，您滿心期待如影隨形的絕佳娛樂就此成真。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率
250mW RMS (內建喇叭) 輸出功率 (RMS)
10mW RMS (耳機) 訊噪比
>80dB (耳機)，>62dB (內建喇叭)
連線
AV 輸出
複合端子 (CVBS) x1 直流電輸入
12V 耳機插孔
兩個 3.5 公釐立體聲耳機
便利
防震
是
配件
交流/直流變壓器
DC-in 12V (110-240v，50/60Hz) 纜線
1 條 AV 纜線、1 條電源線 附配件
旅行收納袋 遙控器
AY5513 薄型遙控器 使用手冊
英文 車用組件
AY4196 (點煙器轉接器，12 伏特直流電) 電源線
1 pcs 副 LCD 螢幕
7 吋 TFT LCD x 2 pcs
尺寸
紙箱數量
3 包裝外箱厚度
120
mm 產品厚度
151
mm 包裝高度
240
mm 包裝類型
D-box 包裝寬度
362
mm 紙箱深度
385
mm 紙箱重量
8.99
kg 紙箱高度
275
mm 產品寬度
157
mm 紙箱寬度
375
mm 產品高度
32
mm 產品重量
1.21
kg
音訊播放
壓縮格式 播放媒體 MP3 位元傳輸速率
32 - 320 kbps 支援的檔案系統
畫面/顯示
對角畫面尺寸 (吋)
7
吋 實際可視範圍
154.1 x 86.6 公釐 對比率 (一般)
250:1 液晶面板類型
抗眩光偏光板 顯示畫面類型
LCD TFT 反應時間 (一般)
30
ms 亮度
200
cd/m² 點距
0.107 (寬) x 0.370 (高) 公釐 解析度
480 (寬) x 234 (高) x 3 (RGB)
視訊播放
播放媒體
DVD
相片光碟
SVCD
VCD
DVD-R/-RW
MP3-CD
CD-R/CD-RW
DVD+R/+RW
CD 光碟播放模式
A-B 段重複播放
視角選擇
光碟功能表
快速倒帶
快速快轉
OSD
重複播放
隨機播放
慢速倒帶
慢速快轉
縮放 視訊光碟播放系統 內容物
箱內其他物品 車用支架收藏袋 車用組件 遙控器 轉接器 AV 纜線 電源線
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