支援 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD

飛利浦可攜式 DVD 播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 及 CD 皆可在 DVD 播放機上播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。