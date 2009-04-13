可攜式 DVD 播放機 PET742/98
電力更充沛，享受影片輕鬆上路
隨時隨地觀賞影片！PET742 行動 DVD 播放機搭配 7 吋 TFT 液晶旋轉螢幕給您更出色的觀賞體驗。不論您在何處，皆能沉浸在長達 5 小時的 DVD/DivX®/MPEG 影片、MP3-CD/CD 音樂與 JPEG 相片觀賞中。
查看所有優點
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電力更充沛，享受影片輕鬆上路
隨時隨地觀賞影片！PET742 行動 DVD 播放機搭配 7 吋 TFT 液晶旋轉螢幕給您更出色的觀賞體驗。不論您在何處，皆能沉浸在長達 5 小時的 DVD/DivX®/MPEG 影片、MP3-CD/CD 音樂與 JPEG 相片觀賞中。
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使用內建電池可享受高達 5 小時的播放時間*
飛利浦播放機內建精巧的充電式長效電池。單次充電即可享受高達 5 小時的影片、相片與音樂連續播放。您要做的，只是將播放機接上電源線充電，就這麼輕鬆簡單。
隨附交流變壓器、車用變壓器和 AV 纜線
本飛利浦播放機隨附交流變壓器、車用變壓器和 AV 纜線，讓您使用更方便。
內建立體聲喇叭
立體聲喇叭音效優異，讓您自在聆聽，輕鬆享受。透過內建的立體聲喇叭，不需耳機也可隨時隨地聆聽音樂，享受音樂播放的便利與樂趣。
支援 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD
飛利浦可攜式 DVD 播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 及 CD 皆可在 DVD 播放機上播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。
MP3-CD、CD 及 CD-RW 播放
MP3 是一種革命性的壓縮技術，把龐大的數位音樂檔案變成十分之一的大小而不大幅降低音質。單一張 CD 即可儲存長達十小時的音樂。
檢視圖片光碟中的 JPEG 影像
播放儲存在光碟中的 JPEG 相片。隨時與朋友家人一同重溫美好時光！
內附車用支架收藏袋，車內使用更方便
只要將可攜式 DVD 播放機安裝於汽車靠枕，便可一路享受 DVD 電影。
DivX 認證，提供標準的 DivX 影片播放功能
支援 DivX® 讓您可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。
以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影
展示並與親友分享電影和數位相片。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。
7 吋旋轉式彩色 LCD 面板，提供更佳的檢視角度
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率
250mW RMS (內建喇叭) 輸出功率 (RMS)
5mW RMS (耳機) 訊噪比
>80dB (輸出)、>76dB (耳機)、>62dB (內建揚聲器)
連線
AV 輸出
複合端子 (CVBS) x1 直流電輸入
9V，1A 耳機插孔
一個 3.5 公釐立體聲耳機
便利
電池充電指示
有 防震
是
功率
電池使用壽命
長達 5 小時* 電池類型
內建電池
配件
交流/直流變壓器
DC 9V，1A，110-240v，50/60Hz 纜線
1 x 影音纜線 遙控器
AY5521 薄型遙控器 使用手冊
英文 車用組件
點煙器轉接器，12 伏特直流電 收納包
有
尺寸
紙箱數量
3 包裝外箱厚度
70
mm 產品厚度
153
mm 包裝高度
251
mm 包裝類型
D-box 包裝寬度
233
mm 紙箱深度
245
mm 紙箱重量
3.9
kg 紙箱高度
270
mm 產品寬度
195
mm 紙箱寬度
225
mm 產品高度
39
mm 產品重量
0.77
kg
音訊播放
壓縮格式 播放媒體 MP3 位元傳輸速率
32 - 320 kbps 支援的檔案系統
畫面/顯示
對角畫面尺寸 (吋)
7
吋 實際可視範圍
154.1 x 86.6 公釐 對比率 (一般)
200:1 液晶面板類型
抗眩光偏光板 顯示畫面類型
LCD TFT 反應時間 (一般)
30
ms 亮度
120
cd/m² 解析度
480 (寬) x 234 (高) x 3 (RGB)
視訊播放
播放媒體
DVD
相片光碟
SVCD
VCD
DVD-R/-RW
MP3-CD
CD-R/CD-RW
DVD+R/+RW
CD 壓縮格式 光碟播放模式
光碟功能表
快速倒帶
快速快轉
OSD
重複播放
縮放 視訊光碟播放系統 內容物
箱內其他物品 車用支架收藏袋 車用組件 遙控器 轉接器 AV 短纜線 (母頭)
DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。 可充電電池的充電週期次數有限，因此最終可能還是需要更換新電池。 根據使用及設定方式而定，電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。 根據使用及設定方式而定，電池壽命可能有異。 電池壽命為估計值，可能隨著應用方式不同而改變。要使電池壽命達最佳狀態，請將液晶的背光調至最暗、連接耳機 (而非內建喇叭)、音量調整適中、並在室溫下使用本產品。
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