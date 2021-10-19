Xtreme 極致亮度、Xtreme 極致音效與可攜性

PicoPix MaxTV 以 Android TV 為基礎，以 True Full HD 投射達 120 吋的影像。搭配多重影像修正、自動亮度、長達 4 小時的電池續航力，以及 boombox 功能，讓您無可自拔地沉醉其中。