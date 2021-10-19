產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
PPX720/INT
Xtreme 極致亮度、Xtreme 極致音效與可攜性
PicoPix MaxTV 以 Android TV 為基礎，以 True Full HD 投射達 120 吋的影像。搭配多重影像修正、自動亮度、長達 4 小時的電池續航力，以及 boombox 功能，讓您無可自拔地沉醉其中。
120 吋 True FULL HD 1080p
Xtreme 極致音效與可攜性
Android TV 體驗
藍牙 Boombox 功能
一鍵自動對焦功能可免除手動設定的麻煩與負擔。高解析度相機和 AI 驅動的自動對焦功能，可確保您自動取得最清晰的影像。
超精巧的 PicoPix Max TV 投影機，提供您所需的一切。在投影模式中充分利用 4 小時電池電力，或在藍牙喇叭模式中使用 10 小時。您也可以透過 USB-C 或 USB-A 連接埠為所有裝置充電。
德州儀器 DLP 技術已在全球 10 家劇院的其中 9 家使用，可提供生動的畫面、絕佳對比與明亮影像，滿足各種條件。鮮明色彩提供 100% 的 REC709 訊號，締造無與倫比的視覺體驗。
Google、Google Play、YouTube、Android TV 及其他標誌為 Google LLC 的商標。特定語言和國家/地區無法使用 Google 助理。
這款投影機可直接連接至並搭配使用智慧型手機、筆記型電腦、電腦、藍光光碟播放機等自動資料處理機器