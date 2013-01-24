0 與 1 數位刀網

PowerTouch 勁能系列為您的早晨注入活力。現在充電一次能擁有更長的刮鬍時間，完全水洗式刀頭和雙效 0 與 1 數位刀網提供更乾淨的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能 Plus 讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點