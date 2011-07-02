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Shaver series 5000 PowerTouch

乾式電鬍刀

PT870/14
1 獲獎記錄
  • 0 與 1 數位刀網 0 與 1 數位刀網 0 與 1 數位刀網
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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀

    PT870/14
    1 獲獎記錄

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    PowerTouch 勁能 Plus 為您的早晨注入活力。現在充電一次能擁有更長的刮鬍時間，完全水洗式刀頭和雙效 0 與 1 數位刀網提供更乾淨的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能 Plus 讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點

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    建議零售價格: NT$8,000.00

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      0 與 1 數位刀網能輕易刮除長鬍鬚和短鬍渣

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      刀頭貼合臉部曲線靈活旋轉，實現舒適刮鬍

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      彈性刀頭緊貼皮膚，而旋轉式刀頭帶來更大的移動空間，為您提供更緊密、快速、舒適的刮鬍體驗。

      超級雙刀鋒能豎起鬍鬚，達到徹底刮鬍

      超級雙刀鋒能豎起鬍鬚，達到徹底刮鬍

      第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現順暢的完美成果。

      充電 1 小時即可提供 50 分鐘以上的刮鬍時間

      充電 1 小時即可提供 50 分鐘以上的刮鬍時間

      高節能、強勁且持久的鋰離子電池，在每次充電後能提供更長的刮鬍時間。充電一小時即可提供 50 分鐘以上的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 17 次。只要快充 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。

      簡單以清水沖洗乾淨

      簡單以清水沖洗乾淨

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      最適合用來修整鬢角與短髭

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      LED 顯示幕

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      指示：電量已滿、電量不足、充電中、更換刀頭、快速充電

      適合有線與無線操作

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      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        0 與 1 數位刀網刀頭
        立體貼面
        臉部輪廓追蹤系統
        造型
        內建彈出式鬢角刀

      • 使用簡單

        顯示器
        2 個 LED 指示燈
        清潔
        • 完全可水洗
        • QuickRinse 鬍渣室
        刮鬍時間
        50+ 分鐘，可進行多達 17 次刮鬍
        充電時間
        • 一小時
        • 3 分鐘快速充電可供刮鬍 1 次
        顯示器指示
        • 電量已滿
        • 電量不足
        • 充電
        • 更換刀頭
        • 快速充電
        操作
        • 有線與無線
        • 充電式電池

      • 設計

        握把
        • 稜紋橡膠握把
        • 防滑
        • 輕鬆好握的人體工學握把

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 客戶服務

        更換式刀頭
        HQ8 由 SH50 取代
        保固
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        自動變壓
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        電池類型
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