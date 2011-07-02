搜尋關鍵字
0 與 1 數位刀網
PowerTouch 勁能 Plus 為您的早晨注入活力。現在充電一次能擁有更長的刮鬍時間，完全水洗式刀頭和雙效 0 與 1 數位刀網提供更乾淨的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能 Plus 讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
0 與 1 數位刀網
PowerTouch 勁能 Plus 為您的早晨注入活力。現在充電一次能擁有更長的刮鬍時間，完全水洗式刀頭和雙效 0 與 1 數位刀網提供更乾淨的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能 Plus 讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點
0 與 1 數位刀網
PowerTouch 勁能 Plus 為您的早晨注入活力。現在充電一次能擁有更長的刮鬍時間，完全水洗式刀頭和雙效 0 與 1 數位刀網提供更乾淨的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能 Plus 讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
0 與 1 數位刀網
PowerTouch 勁能 Plus 為您的早晨注入活力。現在充電一次能擁有更長的刮鬍時間，完全水洗式刀頭和雙效 0 與 1 數位刀網提供更乾淨的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能 Plus 讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點
0 與 1 數位刀網可舒適刮除長鬍鬚和短鬍渣。1. 1 型刀網可刮除長鬍鬚。2. 0 型刀網可切斷較短鬍渣。
彈性刀頭緊貼皮膚，而旋轉式刀頭帶來更大的移動空間，為您提供更緊密、快速、舒適的刮鬍體驗。
第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現順暢的完美成果。
高節能、強勁且持久的鋰離子電池，在每次充電後能提供更長的刮鬍時間。充電一小時即可提供 50 分鐘以上的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 17 次。只要快充 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。
只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。
使用彈出式鬢角刀做最後的修飾，實現完美造型。最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
指示：電量已滿、電量不足、充電中、更換刀頭、快速充電
刮鬍效能
使用簡單
設計
配件
客戶服務
功率
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。