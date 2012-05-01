Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬍刀 RQ1260/21
Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬍刀 RQ1260/21
極致刮鬍體驗
最先進的飛利浦 SensoTouch 黑爵 3D RQ1260 電鬍刀給您前所未有的極致刮鬍體驗。GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統能貼緊臉部輪廓，並使用 UltraTrack 超效能立體刀網俐落刮除鬍渣。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
建議零售價格: NT$25,000.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬍刀
極致刮鬍體驗
最先進的飛利浦 SensoTouch 黑爵 3D RQ1260 電鬍刀給您前所未有的極致刮鬍體驗。GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統能貼緊臉部輪廓，並使用 UltraTrack 超效能立體刀網俐落刮除鬍渣。
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Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬍刀
極致刮鬍體驗
最先進的飛利浦 SensoTouch 黑爵 3D RQ1260 電鬍刀給您前所未有的極致刮鬍體驗。GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統能貼緊臉部輪廓，並使用 UltraTrack 超效能立體刀網俐落刮除鬍渣。
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極致刮鬍體驗 採用 GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統 UltraTrack 和 GyroFlex 3D 充電一小時可無線使用 60 分鐘 精準鬢角刀 Jet Clean 全自動清潔系統 飛利浦 GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統能隨著每一條曲線緊密貼合
GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統電鬍刀刀頭能隨著每一條曲線緊密貼合，讓肌膚的壓力與疼痛降至最低。
UltraTrack 超效能立體刀網刀頭能俐落刮除鬍渣
徹底刮鬍，讓您的肌膚疼痛降至最低。刀頭有 3 個專用刀圈：1 型刀網可刮除一般鬍鬚；長方形刀網可剪除較長或橫長的鬍鬚；而 0 型刀網則可剃淨您臉上最短的鬍渣。
具備超級雙刀鋒設計的刮鬍刀
飛利浦電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚拉高，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，以緊貼皮膚的方式刮鬍。
Aquatec 乾濕兩用設計，讓您自由選擇舒適的乾剃與清爽的濕剃
Aquatec 乾濕兩用設計電鬍刀能任您選擇自己喜愛的刮鬍方式。您可以採用舒適的乾剃，或者使用刮鬍凝膠或刮鬍泡濕剃，讓肌膚更加清爽舒適。
平滑低摩擦的 SkinGlide 可將疼痛降至最低
低摩擦的 SkinGlide 電鬍刀刮鬍表面可順著肌膚滑動，讓您以緊貼肌膚的方式輕鬆刮鬍。
符合人體工學方便好握的握把，可讓您精確掌控
方便好握的電鬍刀握把不但符合人體工學，還具有防滑表層，可確保輕鬆掌握且額外精準。
Jet Clean 全自動清潔系統可清潔、潤滑刮鬍刀並為刮鬍刀充電
Jet Clean 全自動清潔系統可在每次使用後清潔、潤滑刀片並為電池充電。
不刺激肌膚的精準鬢角刀
獨特且不刺激肌膚的精準鬢角刀系統設計可避免不必要的肌膚接觸，且可輕鬆使用完美的短髭與鬢角修剪功能。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
刮鬍效能
立體貼面
GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統 刮鬍系統
UltraTrack 超效能立體刀網刀頭
極速三刀圈刀頭
專利超級雙刀鋒設計 造型
不刺激肌膚的精準鬢角刀 肌膚舒適
貼面滑順設計
使用簡單
充電 刮鬍時間
長達 20 天 顯示幕
5 段電量指示燈
電量不足指示燈
充電指示燈
旅行鎖
清潔指示燈
更換刀頭指示燈 乾濕兩用 清潔
可水洗 Jet Clean 全自動清潔系統
清潔、潤滑與充電
設計
握把 外觀質感 顏色
銀色
配件
機座
折疊式充電座 收納袋
高級旅行袋 保養 Jet Clean 全自動清潔系統
是 高級旅行袋
是
電源
電池類型
鋰電池 運作時間
60
分 自動變壓
100-240
V 待機電源
0.15
W 最大耗電量
5.4
W
客戶服務
兩年保固
是 更換式刀頭
每兩年更換一次 RQ12 內容物
箱內其他物品 充電座 清潔刷 電源線 保護蓋 清潔液 Jet Clean 全自動清潔系統 高級旅行袋
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