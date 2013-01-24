主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1
RQ585/51 SmartClick 專業級控油清潔刷
檢視產品

SmartClick 專業級控油清潔刷

RQ585/51

取得確切所需的支援

常見問題集

返回其他問題
返回其他問題

手冊和說明文件

Register your product
註冊您的產品

持續追蹤產品保固範圍

體驗返還現金、禮品及特殊優惠等好康

輕鬆存取產品支援

註冊您的產品

尋找服務中心

為了進一步協助您，我們會幫助您找出適合產品的解決方案…
搜尋

此產品的熱門零件與配件

查看所有配件

    我們想要親自協助您

    建議產品

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄

          評論

          成為第一個複查該產品

          • 經外部機構針對 30 名亞洲男性進行清潔後 3 小時的狀況進行測試，與相同狀況下用手清潔的比較結果
          • 可與 RQ330、RQ331、RQ350、RQ351、RQ360、RQ361、RQ370、RQ371 搭配使用