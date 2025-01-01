Shaver 700 Series 電動輕巧電鬍刀
舒適的握感，0.00 公釐服貼刮鬍
飛利浦 S700 系列結合時尚功能與優異刮鬍效能。其頂級輕巧設計符合人體工學，完美服貼，任何場合皆適用。
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Shaver 700 Series 電動輕巧電鬍刀
舒適的握感，0.00 公釐服貼刮鬍 即使外出亦能使用 雙刀鋒設計 雙重 SteelPrecision 刀片 4 向浮動刀頭 鼻毛修剪器 極致貼面，持久效果
我們獨特的專利雙刀鋒旋轉式刮鬍系統，會在刮除毛髮前將其從髮根中輕輕拉出，刀片甚至不會接觸到肌膚。極致精準表現，刮鬍貼面程度提升 17% 以上*。
先進的精準度打造服貼的刮鬍體驗
專為配合您的自然毛髮生長而設計，每分鐘可修剪高達 4,000,000 次*，確保隨時隨地潔淨的刮鬍體驗。Dual SteelPrecision 刀片可以 2m/s 的速度全方位刮除所有毛髮**。
強力但安靜
體驗 PowerPulse 馬達的強大威力，每分鐘可修剪高達 4,000,000 次，一次刮除厚鬍鬚，實現流暢服貼的刮鬍。
4D 浮動刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適刮鬍體驗
4D 浮動刀頭專為減少皮膚刺激而設計，提供最佳的皮膚接觸效果，即使在難以觸及的部位也一樣。能有效捕捉毛髮，避免過度用力，確保舒適精準的刮鬍。
輕巧設計兼具強勁刮鬍效能
透過頂級輕巧設計，輕鬆體驗優雅風格。直覺性滑動按鈕確保流暢操作，精緻環狀指示燈提升能見度，提供簡易操控。
強大電池提供 2 個月的使用時間，方便的 Qi 充電
配備強大的鋰電池，單次充電即可享受長達 2 個月不間斷的刮鬍體驗。完整充電只需要 1 小時，可使用達 60 分鐘，3 分鐘快速充電即可提供一次完整刮鬍****。獨特無線充電相容性，提供極致的輕鬆便利。
防鏽蝕系統照顧肌膚
防鏽蝕刀片專為有瑕疵的年輕肌膚而設計，盡可能減少刀片雜質造成的皮膚刺激。防銹鋼材可避免刀片生鏽，自動磨利刀片可維持長達 24 個月***。
鼻毛修剪器配件可去除多餘的耳鼻毛
使用 2 合 1 男士美容套裝，在外出期間隨時修飾毛髮。透過鼻毛修剪器配件體驗您的多功能電鬍刀。只要將配件裝到產品上，即可修剪多餘的耳鼻毛。
專為常保鋒利與抵抗嚴苛環境而設計
電鬍刀經嚴格測試，確保能滿足每個人的獨特需求，提供一致且耐用的性能。我們的精準耐用自動磨利刀片，讓您每天都能享受煥然一新的刮鬍體驗。
旅行收納盒可儲存並保護電鬍刀
使用方便的旅行收納盒確保穩妥收納您的儀容修飾所需物品。收納盒設計時尚兼具有收藏用途。
方便的乾刮或清爽的濕刮
使用乾濕兩用功能，根據個人需求調整日常刮鬍程序。無論您喜歡舒適的乾刮或者搭配刮鬍凝膠或刮鬍泡的清爽濕刮，電鬍刀都能滿足您的需求。具備 IPX7 防水功能，可在流水下輕鬆清洗。
環保
飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。我們的目標是減少廢棄物，並將市面上的 USB 轉接器數量降到最低。如果您需要轉接器，可透過以下網址取得合適的電源供應器：www.philips.com/support
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
附件
鼻毛修容刀 旅行及收納
旅行盒
功率
充電
1 小時即可充飽電 電池類型
鋰電池 運作時間
60 分鐘 自動變壓
5 V
設計
色彩
靛藍 握把
人體工學握把與操控
客戶服務
更換式刀頭
每 2 年更換一次 SH91 保固
2 年
刮鬍效能
刮鬍系統
雙重 SteelPrecision 刀片 立體貼面
4 向浮動刀頭
使用簡單
乾濕兩用
乾濕兩用 顯示器
環狀指示燈 清潔
可完全水洗 開/關方法
滑動
相較於 PQ888 * 根據飛利浦協作實驗室的修剪速度計算 ** 資料來自飛利浦協作實驗室 *** 資料來自飛利浦協作實驗室，具體時間因人而異
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