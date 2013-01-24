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便利輕鬆的刮鬍體驗
物超所值的 Shaver Series 1000 提供您輕鬆便利的刮鬍體驗。4 向 Flex 刀頭搭配 CloseCut 貼面刮鬍刀片系統，可確保實現流暢光滑的效果。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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便利輕鬆的刮鬍體驗
物超所值的 Shaver Series 1000 提供您輕鬆便利的刮鬍體驗。4 向 Flex 刀頭搭配 CloseCut 貼面刮鬍刀片系統，可確保實現流暢光滑的效果。 查看所有優點
享受毫不費力的刮鬍體驗。每次使用時，我們經久耐用的 CloseCut 貼面刮鬍刀片都會自動磨利。
Flex 刀頭可靈活朝 4 個方向移動，隨著臉部曲線調整刮鬍曲度，給您輕鬆刮鬍體驗，連頸部與下巴部位也能兼顧。
每次充電後能提供更長的刮鬍時間。強力高效的鋰離子電池，可讓您的刮鬍刀保持強勁動能達數年之久。
充電八小時能刮鬍 35 分鐘以上，相當於 11 次刮鬍。本機型僅限以無線模式操作。
只要打開刀頭，再使用隨附的清潔刷清除附著的毛髮即可。
這款刮鬍刀設計為只能以充電無線模式操作。刮鬍前請務必拔除電源插頭。
刮鬍效能
配件
使用簡單
設計
功率
客戶服務