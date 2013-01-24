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Shaver series 1000

乾式電鬍刀

S1520/04
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  • 便利輕鬆的刮鬍體驗 便利輕鬆的刮鬍體驗 便利輕鬆的刮鬍體驗
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    Shaver series 1000 乾式電鬍刀

    S1520/04
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    便利輕鬆的刮鬍體驗

    物超所值的 Shaver Series 1000 提供您輕鬆便利的刮鬍體驗。4 向 Flex 刀頭搭配 CloseCut 貼面刮鬍刀片系統，可確保實現流暢光滑的效果。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$1,988.00
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      自動磨利的耐用刀片，讓您輕鬆刮鬍，不費吹灰之力

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      享受毫不費力的刮鬍體驗。每次使用時，我們經久耐用的 CloseCut 貼面刮鬍刀片都會自動磨利。

      刀頭可 4 向彎曲，沿著臉部線條刮鬍，簡單輕鬆

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      Flex 刀頭可靈活朝 4 個方向移動，隨著臉部曲線調整刮鬍曲度，給您輕鬆刮鬍體驗，連頸部與下巴部位也能兼顧。

      長保極致優異效能

      長保極致優異效能

      每次充電後能提供更長的刮鬍時間。強力高效的鋰離子電池，可讓您的刮鬍刀保持強勁動能達數年之久。

      充電八小時可無線刮鬍 45 分鐘

      充電八小時可無線刮鬍 45 分鐘

      充電八小時能操作 45 分鐘以上，相當於 15 次刮鬍。本機型僅限以無線模式操作。

      按鈕開啟，再使用刷子清潔

      按鈕開啟，再使用刷子清潔

      只要打開刀頭，再使用隨附的清潔刷清除附著的毛髮即可。

      最適合用來修整鬢角與短髭

      最適合用來修整鬢角與短髭

      使用彈出式鬢角刀作最後修飾，實現完美造型。最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。

      僅限充電無線操作

      僅限充電無線操作

      這款刮鬍刀設計為只能以充電無線模式操作。刮鬍前請務必拔除電源插頭。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        CloseCut 貼面刮鬍刀片系統
        立體貼面
        4 向 Flex 刀頭

      • 配件

        隨附彈出式鬢角刀
        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 使用簡單

        顯示器
        電量不足指示燈
        操作
        • 無線使用
        • 使用前先拔插頭

      • 設計

        把手
        人體工學握把與操控
        顏色
        炭灰黑

      • 功率

        自動變壓
        100-240 V
        運作時間
        45 分鐘 / 刮鬍 15 次
        電池類型
        鋰電池
        充電
        8 小時可充飽電
        最大耗電量
        2  W
        待機電源
        0.1  W

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        SH30 每 2 年更換一次

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