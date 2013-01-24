主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Shaver series 3000

乾濕兩用電鬍刀 3000 系列

S3333/54
尋找產品支援
  • 徹底刮鬍，加倍舒適 徹底刮鬍，加倍舒適 徹底刮鬍，加倍舒適
    -{discount-value}

    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬍刀 3000 系列

    S3333/54
    尋找產品支援

    徹底刮鬍，加倍舒適

    飛利浦 Shaver Series 3000 提供便利舒適的刮鬍體驗。其 5D 旋轉與彈性刀頭、PowerCut 刀片系統及乾濕功能可帶來清潔舒適的效果。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$2,430.00

    Shaver series 3000 乾濕兩用電鬍刀 3000 系列

    徹底刮鬍，加倍舒適

    飛利浦 Shaver Series 3000 提供便利舒適的刮鬍體驗。其 5D 旋轉與彈性刀頭、PowerCut 刀片系統及乾濕功能可帶來清潔舒適的效果。 查看所有優點

    類似產品

    See all series-shavers

      徹底刮鬍，加倍舒適

      • 5D 旋轉與彈性刀頭
      • PowerCut 刀片
      • 旅行收納袋
      • 充電座
      5D 旋轉與彈性刀頭能貼合曲線，打造舒適刮鬍享受

      5D 旋轉與彈性刀頭能貼合曲線，打造舒適刮鬍享受

      5 向旋轉的彈性與浮動移動可貼合臉部形狀，享受乾淨的刮鬍體驗。刀頭以理想的角度觸及臉部，並可隨臉頸曲線調整，與皮膚滑順接觸。

      PowerCut 刀片設計，實現一致的徹底刮鬍體驗

      PowerCut 刀片設計，實現一致的徹底刮鬍體驗

      自動磨利刀片設計精密，刮除效果一致，帶給您潔淨便利的刮鬍體驗。

      乾濕兩用，方便乾刮或清爽濕刮

      乾濕兩用，方便乾刮或清爽濕刮

      可選擇便利乾刮或使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行更舒適的濕刮體驗，沖澡時也能輕鬆刮鬍。

      充電 1 小時可無線刮鬍 60 分鐘

      充電 1 小時可無線刮鬍 60 分鐘

      充電 1 小時即可刮鬍達 60 分鐘。本電鬍刀僅限非充電時操作。

      一觸即開，清潔方便

      一觸即開，清潔方便

      輕鬆清潔電鬍刀。只要輕觸一下按鈕，即可翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。

      3 段電量指示燈讓電鬍刀發揮最佳效果

      3 段電量指示燈讓電鬍刀發揮最佳效果

      使用直覺式指示燈，可分 3 階段查看剩餘電量。您也可以輕鬆查看電池電量不足、充電中和快速充電。

      5 分鐘快速充電後，電力即足以進行 1 次完整刮鬍

      5 分鐘快速充電後，電力即足以進行 1 次完整刮鬍

      很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。

      27 個自動磨利刀片可確保一致乾淨的刮鬍體驗

      27 個自動磨利刀片可確保一致乾淨的刮鬍體驗

      27 個自動磨利刀片設計精密，讓您每次都能享有一致乾淨的刮鬍體驗。

      彈出式鬢角刀，用於處理短髭與鬢角

      彈出式鬢角刀，用於處理短髭與鬢角

      內建鬢角刀，為造型做最後修飾。適合維持小鬍子造型及修整鬢角。

      橡膠握把防滑可舒適使用

      橡膠握把防滑可舒適使用

      符合人體工學的防滑橡膠握把讓您輕鬆握持，即使潮濕也能穩固拿握。

      旅行收納袋不論在家或外出都能方便收納

      旅行收納袋不論在家或外出都能方便收納

      在家或外出時都能將電鬍刀存放在旅行收納袋中，收納便利。

      充電座可收納電鬍刀，確保產品充飽電，可隨時使用

      充電座可收納電鬍刀，確保產品充飽電，可隨時使用

      使用隨附的充電座收納電鬍刀，確保產品充飽電，可隨時使用。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        PowerCut 刀鋒系統
        立體貼面
        5D 旋轉與彈性刀頭

      • 配件

        收納包
        旅行收納袋
        保養
        保護蓋
        機座
        充電座

      • 使用簡單

        顯示器
        3 段電量指示燈
        乾濕兩用
        濕刮或乾刮
        清潔
        • 一觸即開
        • 可完全水洗
        操作
        • 使用前先拔插頭
        • 限無線使用

      • 設計

        顏色
        黑金色
        握把
        • 人體工學握把與操控
        • 防滑橡膠握把

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        60 分鐘
        充電
        1 小時即可充飽電
        自動變壓
        100-240 V

      • 客戶服務

        更換式刀頭
        SH30 每 2 年更換一次
        2 年保固

      取得產品支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件與配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價格

        建議產品

          最近檢視的產品