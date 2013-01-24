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Shaver series 5000

乾式電鬍刀

S5110/04
5 獲獎記錄
  • 快速徹底刮鬍 快速徹底刮鬍 快速徹底刮鬍
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    Shaver series 5000 乾式電鬍刀

    S5110/04
    5 獲獎記錄

    快速徹底刮鬍

    Shaver Series 5000 搭配快速 MultiPrecision 刀鋒系統與完全水洗式刀頭，更快完成早晨例行刮鬍。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$3,590.00
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    Shaver series 5000 乾式電鬍刀

    快速徹底刮鬍

    Shaver Series 5000 搭配快速 MultiPrecision 刀鋒系統與完全水洗式刀頭，更快完成早晨例行刮鬍。 查看所有優點

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      快速徹底刮鬍

      • MultiPrecision 刀鋒系統
      • 5 向 Flex 刀頭
      • SmartClick 精準鬢角刀
      刀片可拉起長短毛髮再刮剃，達到快速刮鬍效果

      刀片可拉起長短毛髮再刮剃，達到快速刮鬍效果

      享受快速深層刮鬍極致體驗！只要輕輕刮動幾次，我們的 MultiPrecision 刀鋒系統便可為您俐落刮除鬍渣。

      刀頭可 5 向彎曲，實現快速徹底的刮鬍體驗

      刀頭可 5 向彎曲，實現快速徹底的刮鬍體驗

      5 向 Flex 刀頭可靈活朝 5 個方向移動，確保貼合您的皮膚快速徹底刮淨鬍鬚，連頸部與下巴部位也能兼顧。

      緊貼皮膚，提起毛髮再刮除，乾淨又舒適

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      超級雙刀鋒設計讓您享受更服貼的刮鬍體驗。第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現真正光滑的刮鬍效果。

      一按即用鬢角刀可修剪出完美的短髭與鬢角

      一按即用鬢角刀可修剪出完美的短髭與鬢角

      裝上不刺激肌膚的精準鬢角刀，修飾出完美造型，也很適合用來維持小鬍鬚造型及修剪鬢角。

      1 段電量與旅行鎖指示燈

      1 段電量與旅行鎖指示燈

      直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：1 段電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈

      可供無線刮鬍 40 分鐘

      可供無線刮鬍 40 分鐘

      充電一小時能操作 40 分鐘以上，相當於 13 次刮鬍。您也可以接上電源進行刮鬍。

      1 小時充電時間

      1 小時充電時間

      配備持久的高節能鋰離子電池，每次充電後能提供更長的刮鬍時間。只要快充 5 分鐘，便可運用充沛電力完成一次刮鬍。

      刮鬍刀可於水龍頭下直接沖洗清潔

      刮鬍刀可於水龍頭下直接沖洗清潔

      只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。

      兩年保固、國際電壓與可更換式刀片

      兩年保固、國際電壓與可更換式刀片

      所有的飛利浦電鬍刀均享有兩年全球保固，且能適應任何電壓。我們的刀片經久耐用，兩年後再行更換即可。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • MultiPrecision 刀鋒系統
        • 超級雙刀鋒設計
        立體貼面
        5 向 Flex 刀頭

      • 配件

        SmartClick
        精準鬢角刀
        保養
        保護蓋

      • 使用簡單

        顯示器
        • 1 段電量指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 清潔指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        • 旅行鎖指示燈
        清潔
        可完全水洗
        操作
        有線與無線使用

      • 設計

        把手
        人體工學握把與操控
        顏色
        炭灰 -內斂白

      • 功率

        自動變壓
        100-240 V
        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        40 分鐘 / 刮鬍 13 次
        充電
        • 充電式
        • 1 小時即可充飽電
        • 快速充電 5 分鐘即可完成 1 次刮鬍
        最大耗電量
        9  W
        待機電源
        0.1  W

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        每 2 年更換一次 SH50

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