箱內其他物品
- SmartClick 精準鬢角刀
- SmartClick 鼻毛修容刀
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啟動 Turbo+ 模式便可享有高出 20% 的動力，更快刮除鬍鬚濃密的部位、清潔溜溜。
享受快速深層刮鬍極致體驗！只要輕輕刮動幾次，我們的 MultiPrecision 刀鋒系統便可為您俐落刮除鬍渣。
5 向 Flex 刀頭可靈活朝 5 個方向移動，確保貼合您的皮膚快速徹底刮淨鬍鬚，連頸部與下巴部位也能兼顧。
只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。
直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：3 段電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈
充電一小時能操作 50 分鐘以上，相當於 17 次刮鬍。您也可以接上電源進行刮鬍。
配備持久的高節能鋰離子電池，每次充電後能提供更長的刮鬍時間。只要快充 5 分鐘，便可運用充沛電力完成一次刮鬍。
裝上不刺激肌膚的精準鬢角刀，修飾出完美造型，也很適合用來維持小鬍鬚造型及修剪鬢角。
剪去多餘的鼻毛和耳毛。ProtecTube 技術與特別設計的修容刀角度能確保高效修剪、舒適又輕鬆，而且保證無拉扯的不適感。
超級雙刀鋒設計讓您享受更服貼的刮鬍體驗。第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現真正光滑的刮鬍效果。
所有的飛利浦電鬍刀均享有兩年全球保固，且能適應任何電壓。我們的刀片經久耐用，兩年後再行更換即可。
刮鬍效能
配件
使用簡單
設計
功率
客戶服務
SH50/51
RQ585/51