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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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SteelPrecision 刀片每分鐘可完成多達 90,000 次切割動作，徹底刮鬍，一次能除去更多毛髮**。45 個高效能自動磨利刀片，歐洲製造。
智慧型臉部毛髮感應器每秒可讀取毛髮密度 125 次。此技術能自動調整切割動力，讓您輕鬆且溫和地刮鬍。
彈性十足的刀頭可 360° 旋轉，以貼合臉部輪廓。完美貼合肌膚，給您舒適徹底的刮鬍體驗。
電鬍刀刀頭的全新形狀專為精準刮鬍而設計。採用毛髮導引溝槽，將毛髮導向有效的刮除位置，讓皮膚表面更為平整。
強效清潔座只要 1 分鐘即可徹底清潔並潤滑電鬍刀，讓電鬍刀長時間維持在最佳狀態。清潔座的清潔效果是用水的 10 倍**。這是全球最小的清潔座，方便您隨處收納和使用。
讓刮鬍程序配合個人需求。乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。
使用電鬍刀彈出式精準鬢角刀，實現完美造型。內建於電鬍刀中，最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
電池充飽電後可提供長達 60 分鐘的無線刮鬍。
電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。
飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝則是採用可回收材質製成。所有電鬍刀均附 Eco Passport。
直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您享有最佳的刮鬍體驗。此介面提供 3 段電池狀態、清潔建議和旅行鎖指示燈。
刮鬍效能
使用簡單
設計
功率
客戶服務
配件
SH71/51
SH50/51
RQ585/51
CC16/51