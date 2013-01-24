搜尋關鍵字
貼面刮鬍，同時避免刺痛或刮傷。MultiPrecision 刀鋒系統採用圓弧刀頭設計，滑動順暢且不傷肌膚。
選擇您喜愛的刮鬍方式。Aquatec 乾濕兩用防水設計能任您選擇快速又舒適的乾剃，也可使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行濕刮，沖澡時也能輕鬆刮鬍。
享受快速深層刮鬍極致體驗！只要輕輕刮動幾次，我們的 MultiPrecision 刀鋒系統便可為您俐落刮除鬍渣。
5 向 Flex 刀頭可靈活朝 5 個方向移動，確保貼合您的皮膚快速徹底刮淨鬍鬚，連頸部與下巴部位也能兼顧。
SmartClick 鬢角造型修容器配件，協助打理煥然一新的多變造型。5 種長度設定可供選擇，隨意呈現完美鬍型或精細修整的短髭造型。刀尖和梳具採圓頭設計，可避免刺激皮膚。
充電一小時能操作 50 分鐘以上，相當於 17 次刮鬍。本機型僅限以無線模式操作。
配備持久的高節能鋰離子電池，每次充電後能提供更長的刮鬍時間。只要快充 5 分鐘，便可運用充沛電力完成一次刮鬍。
直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：3 段電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈
超級雙刀鋒設計讓您享受更服貼的刮鬍體驗。第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現真正光滑的刮鬍效果。
所有的飛利浦電鬍刀均享有兩年全球保固，且能適應任何電壓。我們的刀片經久耐用，兩年後再行更換即可。
刮鬍效能
配件
使用簡單
設計
功率
客戶服務