主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

AquaTouch

乾濕兩用電鬍刀

S5620/12
尋找產品支援
  • 防護肌膚的濕式或乾式刮鬍 防護肌膚的濕式或乾式刮鬍 防護肌膚的濕式或乾式刮鬍
    -{discount-value}

    AquaTouch 乾濕兩用電鬍刀

    S5620/12
    尋找產品支援

    類似產品

    See all AquaTouch 電鬍刀

      防護肌膚的濕式或乾式刮鬍

      防護力比一般刀片高出 10 倍

      • MultiPrecision 刀鋒系統
      • 充電一小時可無線使用 50 分鐘
      • SmartClick 精準鬢角刀
      圓弧刀頭設計，滑動順暢，不傷肌膚

      圓弧刀頭設計，滑動順暢，不傷肌膚

      貼面刮鬍，同時避免刺痛或刮傷。MultiPrecision 刀鋒系統採用圓弧刀頭設計，滑動順暢且不傷肌膚。

      Aquatec 乾濕兩用設計提供舒適乾剃與清爽濕刮雙體驗

      Aquatec 乾濕兩用設計提供舒適乾剃與清爽濕刮雙體驗

      選擇您喜愛的刮鬍方式。Aquatec 乾濕兩用防水設計能任您選擇快速又舒適的乾剃，也可使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行濕刮，沖澡時也能輕鬆刮鬍。

      動力提升 10%，濃密鬍鬚也能輕鬆處理

      動力提升 10%，濃密鬍鬚也能輕鬆處理

      啟動 Turbo 模式便可享有高出 10% 的動力，更快刮除鬍鬚濃密的部位、清潔溜溜。

      刀片可拉起長短毛髮再刮剃，達到快速刮鬍效果

      刀片可拉起長短毛髮再刮剃，達到快速刮鬍效果

      享受快速深層刮鬍極致體驗！只要輕輕刮動幾次，我們的 MultiPrecision 刀鋒系統便可為您俐落刮除鬍渣。

      刀頭可 5 向彎曲，實現快速徹底的刮鬍體驗

      刀頭可 5 向彎曲，實現快速徹底的刮鬍體驗

      5 向 Flex 刀頭可靈活朝 5 個方向移動，確保貼合您的皮膚快速徹底刮淨鬍鬚，連頸部與下巴部位也能兼顧。

      一按即用鬢角刀可修剪出完美的短髭與鬢角

      一按即用鬢角刀可修剪出完美的短髭與鬢角

      裝上不刺激肌膚的精準鬢角刀，修飾出完美造型，也很適合用來維持小鬍鬚造型及修剪鬢角。

      可供無線刮鬍 50 分鐘

      可供無線刮鬍 50 分鐘

      充電一小時能操作 50 分鐘以上，相當於 17 次刮鬍。本機型僅限以無線模式操作。

      1 小時充電時間

      1 小時充電時間

      配備持久的高節能鋰離子電池，每次充電後能提供更長的刮鬍時間。只要快充 5 分鐘，便可運用充沛電力完成一次刮鬍。

      緊貼皮膚，提起毛髮再刮除，乾淨又舒適

      緊貼皮膚，提起毛髮再刮除，乾淨又舒適

      超級雙刀鋒設計讓您享受更服貼的刮鬍體驗。第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現真正光滑的刮鬍效果。

      3 段電量與旅行鎖指示燈

      3 段電量與旅行鎖指示燈

      直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：3 段電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈

      兩年保固、國際電壓與可更換式刀片

      兩年保固、國際電壓與可更換式刀片

      所有的飛利浦電鬍刀均享有兩年全球保固，且能適應任何電壓。我們的刀片經久耐用，兩年後再行更換即可。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        立體貼面
        5 向 Flex 刀頭
        Turbo 模式
        刮鬍同時享有高出 10% 的動力
        刮鬍系統
        • MultiPrecision 刀鋒系統
        • 超級雙刀鋒設計
        SkinComfort
        • AquaTec 乾濕兩用設計
        • 肌膚防護系統

      • 配件

        SmartClick
        精準鬢角刀
        收納包
        旅行收納袋

      • 使用簡單

        顯示器
        • 3 段電量指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 清潔指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        • 旅行鎖指示燈
        清潔
        完全可水洗
        操作
        使用前先拔插頭

      • 設計

        握把
        人體工學握把與操控
        顏色
        深邃藍 - 炭灰

      • 功率

        自動變壓
        100-240 V
        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        50 分鐘 / 刮鬍 17 次
        充電
        • 1 小時即可充飽電
        • 快速充電 5 分鐘即可完成 1 次刮鬍
        • 充電式
        最大耗電量
        9  W
        待機電源
        0.1  W

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        每 2 年更換一次 SH50

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      尋找備用零件或配件

      前往零件與配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價格

        建議產品

          最近檢視的產品

            獲獎記錄

            • 防護力比一般刀片高出 10 倍 - 2015 年德國消費者使用 21 天適應後的測試結果

            By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

            I understand