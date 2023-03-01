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- SmartClick 精準鬢角刀
SteelPrecision 刀片每分鐘多達 90,000 次切割動作，每次都能貼面刮鬍，並刮除更多毛髮*。其 45 片高效能刀片可自動磨利，歐洲製造。
智慧型臉部毛髮感應器每秒可讀取毛髮密度 250 次。此技術能動態自動調整切割力道，讓您輕鬆且溫和地刮鬍。
彈性十足的刀頭可 360° 旋轉，以貼合臉部輪廓。完美貼合肌膚，給您舒適徹底的刮鬍體驗。
電鬍刀刀頭的全新形狀專為精準刮鬍而設計。採用毛髮導引溝槽，將毛髮導向有效的刮除位置，讓皮膚表面更為平整。
輕鬆清潔電鬍刀。只要輕觸一下按鈕，即可翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。
讓刮鬍程序配合個人需求。乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。
使用電鬍刀彈出式精準鬢角刀，實現完美造型。內建於電鬍刀中，最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
電池充飽電後可提供長達 60 分鐘的無線刮鬍。
電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。
我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝則是採用可回收材質製成。所有電鬍刀均附 Eco Passport。
直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您享有最佳的刮鬍體驗。此介面提供 3 段電池狀態、清潔建議和旅行鎖指示燈。
Philips 在產品製造的各個層面推動永續發展。我們的目標是減少廢棄物，並將市面上的 USB 轉接器數量降到最低。如果您需要轉接器，可透過以下網址取得合適的電源供應器：www.philips.com/support
我們的電鬍刀馬達和電池專為耐用性而設計，具有長效電力，刮鬍效果強大
您的電鬍刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬍刀刀頭，重現 100% 滿分效能
功率
使用簡單
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